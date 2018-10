Mogelijk meer dan 2 miljoen mensen getroffen op Sulawesi

Oxfam schaalt actie op om 500.000 mensen te helpen



Oxfam breidt de hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi uit, nu gebleken is dat mogelijk meer dan 2 miljoen mensen getroffen zijn en de schade veel groter is dan gedacht. Het officiële dodental ligt op 840, maar volgens de Indonesische autoriteiten ligt dat getal in werkelijkheid veel hoger.



De schade op het eiland is enorm en de vrees is dat er nog honderden mensen bedolven liggen onder het puin van de ingestorte huizen en gebouwen. ‘Omdat veel gebieden nog onbereikbaar zijn, is de omvang van de ramp nog niet duidelijk,’ zegt Elselijn Mulder, projectleider Humanitaire Hulp bij Oxfam Novib. ‘In de komende dagen zal blijken dat de schade veel groter is dan we nu denken.’



Oxfam wil 500.000 mensen bereiken in de Palu-stad en het district Donggala.



De focus ligt op de eerste behoeften zoals kant-en-klaar maaltijden, waterzuiveringskits en noodopvang.



Ruim 300.000 mensen zijn dakloos en hebben dringend behoefte aan hulp die niet overal beschikbaar is vanwege de enorme schade aan het infrastructuur. De hoofdweg tussen Palau en de rest van Centraal Sulawesi is geblokkeerd door een aardverschuiving. Het vliegveld in Palu werkt op halve capaciteit.



Lokale partners van Oxfam proberen de schade en de behoefte aan hulp verder in kaart te brengen.