'Meer hypotheek voor tweeverdieners'

Dit is een expertquote van Clasien Ouderdorp van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners en bij studieschuld | ANP



De nieuwe leennormen geven tweeverdieners meer hypotheekruimte. Tweeverdieners kunnen volgend jaar meer lenen omdat het laagste van de twee inkomens voor 90% meetelt bij de berekening van de maximale hypotheeksom. Dit jaar telt het laagste inkomen mee voor 80%.



Een koppel dat bijvoorbeeld respectievelijk € 35.000 en € 30.000 verdient, kan volgend jaar € 332.796 aan hypotheek krijgen. Dat is € 7.739 meer dan nu het geval is (1,6% rente, 10 jaar rentevast zonder NHG). Eenverdieners met een hoog inkomen kunnen volgend jaar juist minder lenen voor een woning. Bij een jaarinkomen van € 75.000 scheelt dat bijna € 9.000.



Voor afgestudeerden telt de studieschuld komend jaar minder zwaar bij een hypotheekaanvraag. Volgens het Nibud scheelt het bij een studieschuld van € 25.000 ongeveer € 7.000 à € 8000 in het voordeel van de starter.



Clasien Ouderdorp is financieel kennisspecialist eigen woning bij Vereniging Eigen Huis.