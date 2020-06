Zaandijk/Santo Tirso, 4 juni 2020



P e r s b e r i c h t



Virus-dodend Portugees super-mondkapje ook naar Nederland



ZAANDIJK/SANTO TIRSO – Veel mondkapjes die in Nederland worden verkocht zijn onveilig, komen niet door de test of zorgen voor een enorme afvalberg. Daarom haalt ondernemer Michael de Kloe het internationaal veelbesproken Portugese Ad-Tech-mondkapje naar Nederland om consumenten beter te beschermen tegen Covid 19.



Het hightech, virus-dodend, textiele en wasbare kapje biedt na 50 wasbeurten nog steeds voor 95 procent bescherming tegen bacteriën en virussen en wordt gezien als een van de beste niet-medische mondkapjes ter wereld. Daarom wil Portugal het voor heel Europa beschikbaar stellen. Minister Manuel Heitor van Wetenschap, Techniek en Hoger onderwijs kwam onlangs persoonlijk kijken naar de productie van het super-mondkapje in textielfabriek Adalberto in Santo Tirso. Die werkt in dit project samen met het CITEVE technologisch centrum, het Institute of Molecular Medicine aan de Universiteit van Lissabon en de Universiteit van Minho. Volgens de deelnemers is sprake van een internationale noodtoestand en willen ze met hun innovatieve nanotechnologie mensen in heel Europa helpen met persoonlijke bescherming.



De Nederlandse ondernemer Michael de Kloe heeft jarenlange ervaring in de Portugese textielindustrie. ,,Toen de Covid 19-pandemie kwam viel ook die sector stil en hebben ze bij Adalberto besloten om samen met laboratoria en kwaliteitsinstituten textiele mondkapjes te gaan maken. Ze kunnen er nu 500.000 per week produceren en denken op te kunnen schalen naar 2 miljoen, zodat ze ook aan andere Europese landen kunnen leveren. Ik heb contact gelegd met de fabriek en importeer de Ad-Tech mondkapjes sinds een week voor Nederland en België”, vertelt hij.



Zijn drijfveer is dezelfde als die van de Portugese producenten. Veel mondkapjes die in Nederland verkocht worden zijn van ondeugdelijke of slechte kwaliteit, komen niet door de test en worden afgekeurd. Dat terwijl iedereen in het openbaar vervoer er vanaf 1 juni eentje moet dragen. ,,Ik wil iets doen tegen de cowboys die slechte en onveilige mondkapjes verkopen”, aldus De Kloe



Het gepatenteerde Ad-Tech mondkapje bestaat uit vier verschillende lagen die een schild tegen Covid 19 vormen. De waterafstotende laag biedt bescherming tegen waterdruppeltjes of aerosolen die via de lucht het virus verspreiden en filtert 95 procent van de deeltjes met een diameter van 3 micron of meer. Een andere laag is behandeld met antimicrobiële technologie, waardoor virussen en bacteriën gedood worden. Andere lagen zorgen ervoor dat het kapje zijn vorm en eigenschappen behoudt, ook na het wassen. ,,Juist doordat het wasbaar en herbruikbaar is en omdat er geen schadelijke stoffen in zijn verwerkt, is het kapje veel duurzamer dan de weggooikapjes die nu massaal worden verkocht”, stelt De Kloe. Het mondkapje is getest en goedgekeurd volgens EU-regels en is gecertificeerd als een professioneel niveau 2 sociaal masker. De Kloe: ,,De enige reden dat het niet door medische professionals gebruikt kan worden is omdat er in de EU geen wet- en regelgeving is voor textiele mondkapjes.”