Nieuw feiten-filmpje van Stichting Vluchteling



Hoogleraar waarschuwt: ‘Ebola kan endemisch worden’



'Als we niet in staat zijn om op korte termijn het geweld in het oosten van Congo te beteugelen en adequate hulp te verlenen aan mensen die getroffen zijn door ebola, dan zal deze ziekte niet meer te bestrijden zijn’, waarschuwt Martin Grobusch, hoogleraar Tropische Geneeskunde aan Universitair Medische Centra in Amsterdam in een interview met FairFacts van Stichting Vluchteling. ‘Ebola zou dan endemisch kunnen worden, steeds maar weer de kop opsteken, en iedere keer opnieuw veel slachtoffers maken’, aldus de hoogleraar in Amsterdam.



Grobusch vergelijkt deze ontwikkeling met het hiv virus dat eind jaren negentig van de vorige eeuw toesloeg en waarvoor er niet direct medicijnen waren, maar die pas later werden ontwikkeld, en op grote schaal beschikbaar kwamen, en mensenlevens redde. ‘De mensen in Congo zullen opnieuw moeten wennen aan een ziekte die gepaard gaat met veel lichamelijke pijn en emoties, maar ook schaamte en angst’, zegt Grobusch in een reactie op het nieuwe feiten-filmpje, of 'explainer', van Stichting Vluchteling, waarin hij verder uitlegt wat ebola is en hoe de internationale gemeenschap hierop zou moeten reageren.



Hij benadrukt verder dat de lokale gezondheidszorgsystemen in Congo, die nu al niet meer in staat zijn om bij veel voorkomende ziektes als bijvoorbeeld malaria, longontsteking, diabetes, hartziektes, beroertes of kanker te helpen, nog zeker niet ebola het hoofd kunnen bieden.



FairFacts is een nieuwe productie van Stichting Vluchteling en probeert het Nederlandse publiek en de media op een eenvoudige manier complexe maatschappelijke, politieke en sociale problemen in de wereld, met name waarbij vluchtelingen zijn betrokken, uit te leggen. In Congo zijn momenteel 4 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Stichting Vluchteling geeft noodhulp aan de meest kwetsbare groepen vluchtelingen in dit land.



Video: