Uitnodiging boekpresentatie ‘De wapens neer’ in het Vredespaleis

De Carnegie-Stichting Vredespaleis en uitgeverij Orlando presenteren op 21 september 2019, de Internationale Dag van de Vrede, de nieuwe vertaling van Bertha von Suttners meesterwerk ‘Die Waffen nieder!’. Het boek werd honderd jaar geleden voor het laatst in het Nederlands uitgegeven en was toen direct uitverkocht. Dit manifest tegen de oorlog is nog steeds actueel en dankzij een succesvolle crowdfunding-campagne is het boek nu weer in het Nederlands verkrijgbaar.



Over het boek



Martha Althaus is een Weense aristocrate die alles lijkt te hebben: geld, plezier, aanzien en liefde. Maar doordat haar leven meermalen op zijn kop gezet wordt door oorlogen, ontpopt haar levensgeschiedenis zich tot een aanklacht tegen de zinloosheid van de gewapende strijd.



‘De wapens neer!’ verscheen voor het eerst in 1889 en sloeg in als een bom. Von Suttner verwoordt op persoonlijke en pijnlijke wijze wat oorlog mensen aandoet, hoe oorlog families verscheurt, sociale verhoudingen ontregelt en de welvaart negatief beïnvloedt. Binnen enkele jaren werd het boek vertaald in 26 talen en heeft het mensen uit de hele wereld ertoe bewogen zich in te zetten voor vrede. Zo behoorde de Russische tsaar Nicolaas II tot de lezers en heeft hij zich door deze roman laten inspireren om in 1899 een vredesconferentie te organiseren. Hierdoor schreef hij geschiedenis: de conferentie resulteerde in de bouw van het Vredespaleis in Den Haag.



Bertha von Suttner



Bertha von Suttner (1843 - 1914) was een Oostenrijkse radicale pacifiste en een van de spilfiguren in de fascinerende Vredesbeweging die ontstond in tijden van grote onderlinge spanningen tussen de Europese staten. Ze wist zich te omringen met staatslieden en pacifisten, onderhield nauwe banden met Henry Dunant, discussieerde met Aletta Jacobs over de rol van de vrouw en was de onbeantwoorde liefde van Alfred Nobel. Von Suttner heeft niet alleen het boek geschreven dat als inspiratie voor de Eerste Haagse Vredesconferentie diende, ook heeft zij na deze conferentie Andrew Carnegie benaderd om de bouw van het Vredespaleis te ondersteunen. Met Succes: dankzij Carnegie’s donatie kon het Vredespaleis in 1913 worden geopend en huisvest het vandaag het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, het Permanent Hof van Arbitrage, de Haagse Academie voor Internationaal Recht en de prestigieuze bibliotheek van het Vredespaleis.



Fundraising en partners



Het verhaal van de personage Martha Althaus is een eeuw na de eerste uitgave nog steeds actueel. De bibliotheek van het Vredespaleis heeft zich daarom samen met uitgeverij Orlando voor een nieuwe vertaling ingezet. Dankzij een initiële crowdfunding-campagne, de ondersteuning van de ambassade van Oostenrijk en een subsidie van het Nederlands Letterenfonds kan ‘De wapens neer!’ na 100 jaar weer in het Nederlands worden uitgegeven.



Boekpresentatie



Op zaterdag 21 september, tijdens de Internationale Dag van de Vrede, zal Kathleen Ferrier, voorzitter van UNESCO Nederland, het eerste exemplaar van de nieuwe vertaling in ontvangst nemen. Vervolgens wordt tijdens een korte rondleiding door het Vredespaleis het werk en het leven van Bertha von Suttner verder toegelicht.