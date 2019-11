Bata Industrials nieuwe collectie Mammoet Workwear veiligheidsschoenen

Best, 6 november 2019



Bata Industrials produceert nieuwe collectie Mammoet Workwear veiligheidsschoenen







Mammoet Workwear en Bata Industrials hebben vandaag op de A+A beurs in Düsseldorf hun samenwerking officieel bekend gemaakt. De twee sterke wereldwijde merken hebben een nieuwe lijn Mammoet veiligheidsschoenen uitgebracht. De nieuwe collectie is geïntroduceerd met de slogan: Samen gaan we tot het uiterste!



Mammoet staat bekend om het uitvoeren van de meest uitdagende hijs- en transportwerkzaamheden over de hele wereld. De oplossingen van Mammoet zijn gericht op de petrochemische, offshore, energie, maritieme en civieltechnische sectoren. In de loop der jaren heeft Mammoet wereldwijd erkenning gekregen voor haar vastberadenheid om het onhaalbare te bereiken, hoe afgelegen de locatie ook is en hoe extreem de omstandigheden ook zijn.



Paul Grégoire, Manager Mammoet Merchandise: "Meer dan 5.000 Mammoet professionals zijn de drijvende kracht achter het succes van het bedrijf. Mammoet zorgt er mede daarom voor dat alle werkkleding - inclusief schoenen - de beste bescherming bieden tijdens het werken onder de meest extreme omstandigheden. Voor onze nieuwe schoenencollectie wilde Mammoet graag samenwerken met Bata Industrials, omdat beide bedrijven een duidelijk gezamenlijk doel hebben: professionals de beste veiligheid bieden die er voorhanden is. Beide bedrijven hebben een lange historie als markleider in hun vakgebied, onze hoofdkantoren zijn gevestigd in Nederland en beide bedrijven halen maximale waarde uit hun wereldwijde aanwezigheid. Des te meer de reden om de kennis en kunde te bundelen."



Martijn Mathot, Managing Director van Bata Industrials: "Bata Industrials toont op deze A+A beurs het nieuwe Bata Industrials, daarmee bedoelen we een nieuwe branding en een nieuwe positionering. Als Bata Industrials verleggen wij voortdurend de grenzen van veiligheid, gezondheid en comfort. We combineren uitgebreide vakkennis en ervaring met eersteklas materialen, de meest geavanceerde technieken en de nieuwste inzichten in design en comfort. Onze missie is duidelijk: de veiligheid van professionals garanderen. Wij hebben deze collectie samen met Mammoet met veel plezier ontwikkeld en gebruik gemaakt van onze gezamenlijke ervaring".



Paul Grégoire: "Mammoet professionals zullen de veiligheidsschoenen van Mammoet Workwear met trots dragen, maar wij vinden dat iedere professional toegang moet hebben tot de beste bescherming die er is. Daarom is deze unieke collectie wereldwijd beschikbaar voor alle professionals, of ze nu voor Mammoet werken of niet. Leuk feit: De identiteit van Mammoet Workwear is volledig geïntegreerd in het ontwerp van de schoenen. Als je goed kijkt ontdek je de Mammoet identiteit tot in de kleinste details. De collectie is gemaakt van de beste materialen met veel gedetailleerde designelementen."



De Mammoet collectie bestaat uit 3 prachtige modellen. Een mid cut assortiment met veter of rits, onder de naam Mammoet Ancher en Which. Een high cut assortiment, de Mammoet Bolster, ook verkrijgbaar met vetersluiting of rits. En - last but not least - de stoere Mammoet Barge pull up veiligheidslaars. De collectie wordt compleet gemaakt met hoogwaardige Mammoet Workwear sokken.



Voor meer informatie bezoek de websites van Mammoet & Bata Industrials: https://www.mammoetworkwear.com or https://www.bataindustrials.com