TypeTopia ontwikkelt als eerste typecursus voor mobiele telefoon

Nederlanders gebruiken hun mobiele telefoons steeds vaker, toch kunnen maar weinig mensen blind typen op hun smartphone. Daarom ontwikkelt TypeTopia, van de bekende online typecursus, een speciale typecursus voor de mobiele telefoon: TypeTopia MOBIEL. In mei wordt het programma op de markt verwacht.



Meer berichtjes in minder tijd



TypeTopia is de eerste aanbieder van een typecursus speciaal voor de smartphone. Directeur Romer van Bavel verwacht dat er veel interesse zal zijn voor de typecursus, vooral van kinderen. “Je leert namelijk razendsnel blind typen met beide duimen. Hierdoor maak je minder fouten en gaat je mobiele typesnelheid omhoog. Daardoor kun je meer berichtjes versturen in minder tijd. Dat is met name interessant voor kinderen tussen de acht en veertien.”



Speciaal hoesje, screenprotector



De cursus wordt geleverd met een speciaal telefoonhoesje dat het onderste deel van de smartphone afschermt. Ook zit er een screenprotector bij met daarop twee kleine markeringspunten voor de letters F en J. “Vanuit hier weten je duimen altijd de goede toetsen te vinden. Zo leren cursisten op eenvoudige wijze mobiel blind typen.”, legt Van Bavel uit. Het speciale hoesje is vooralsnog geschikt voor een aantal typen smartphones, namelijk de iPhone (5 en hoger) en Samsung (S, A, J).



Ervaringen typecursus voor computer



TypeTopia is een typecursus voor het gewone qwerty-toetsenbord en inmiddels hebben al vele kinderen op deze wijze hun typediploma gehaald. Van Bavel: “Dat komt door onze speciale methodes als de Reflextraining en BlindBox, maar ook zeker door de spannende games. Die hebben we dan ook toegevoegd aan TypeTopia MOBIEL. Door de oefeningen af te wisselen met behendigheid games trainen kinderen indirect hun reactievermogen en blijven ze gemotiveerd.” Praktische informatie De mobiele cursus komt in mei 2018 op de markt en gaat €29,95 kosten. Kijk voor meer informatie op https://www.typetopia.com/