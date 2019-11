Projecties kleuren de Ridderzaal en Mauritshuis: The Hague Highlights

Ridderzaal en Mauritshuis kleurrijk verlicht met projectieshow The Hague Highlights



Donderdag 28 november opende Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Economie & Internationaal van de gemeente Den Haag, samen met Onno Wittenberg, Marketing Directeur Mauritshuis de interactieve projectieshow The Hague Highlights. Tot en met 21 december zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 18:00 uur en 22:00 uur doorlopend grootse lichtshows te zien op de Ridderzaal en het Mauritshuis. Met deze opening sluit Den Haag het themajaar ‘Rembrandt en de Gouden Eeuw’ af.



Markante gebouwen op en rondom het Binnenhof worden kleurrijke objecten



Na het succes van vorig jaar keert de muziek- en lichtkunstwerkshow terug met een nieuwe interactieve projectie op het Mauritshuis. Kunstwerken uit de collectie van het museum zie je uitvergroot terugkomen op de façade. Op de hoek van de Hofvijver, uitkijkend op het Mauritshuis en het Binnenhof, word je als passant uitgenodigd om het kunstwerk 'binnen te stappen'. Camera’s detecteren jouw bewegingen die effect hebben op het werk van de meesters. Hierdoor beïnvloed je de topstukken voor heel even en haal je 'het magistrale' van deze meesterwerken uit de doeken naar voren. Bij de Ridderzaal neemt de videoprojectie ‘Old Masters, New Heroes’ je mee, in beeld én geluid, langs de hoekstenen en mijlpalen van onze democratie.



Den Haag winterstad aan zee



Het startsein van The Hague Highlights markeert tevens het begin van het ‘Have A Royal Winter' programma in Den Haag. Zowel in de binnenstad als op Scheveningen is er van alles te doen komende maanden. Naast de indrukwekkende projectieshow op en rond het Binnenhof, vind je op het romantische Lange Voorhout van 12 tot en met 23 december de grootste meerdaagse kerstmarkt van Nederland, de Royal Christmas Fair. Er rijden verlichte hop-on-hop-off koetsen waarmee je je gratis door het sfeervolle winterse historische centrum kunt laten vervoeren. Winkels in de binnenstad hebben aangepaste openingstijden om het kerstshoppen zo plezierig mogelijk te maken. Bezoekers kunnen onder andere genieten van Jazz Enroute, een nieuw jazz winterfestival op binnen- en buitenpodia, de snowboard competitie Rock-A-Rail op de Grote Markt met hoge stellage waar vanaf waanzinnige tricks en flips gemaakt worden, een Zweeds familiekerstfeest met buitenvertoning van de kerstfilm White Christmas is er op het pleintje voor Theater aan ‘t Spui, het Groot Kerstcircus Den Haag op het Malieveld en een Kerst Sing-A-Long met meer dan 300 koorleden in het Atrium van het Haagse stadhuis.



Aan de kust beleef je op het Kurhausplein tot en met 26 januari het winterse gevoel op de schaatsbaan van het Cool Event. Van 7 december tot en met 12 januari zijn op de boulevard naast de Pier waanzinnige ijssculpturen te bewonderen. Het Wintervuurwerk zorgt vanaf 1 december elke zondagavond voor spectaculaire vuurwerkshows in deze donkere dagen. Op 14 en 15 december zijn er op de Have A Royal Winter Village op het Circusplein buiten previews van musicals als Anastasia te zien. Exclusieve kerstconcerten in het sprookjesachtige Grand Hotel Amrâth Kurhaus geven je het ware kerstgevoel. Bariton Sef Thissen zal samen met groot orkest en koor te horen zijn van 6 tot en met 8 december en de dames van OG3NE laten hun magische stemmen klinken van 18 tot met 26 december.



Maar dit is niet alles. In de binnenstad en rond de boulevard van Scheveningen is veel meer te beleven. Het hele programma is te bekijken op denhaag.com/winter.



Einde persbericht

