Nieuwe serie rond politievrouw Fritzi

Wegens succes vernieuwd: de serie jeugdboeken rond politie-inspecteur Fritzi en haar kinderen krijgt een tweede leven. Deze week verschijnt het eerste nieuwe deel. Schrijver Anneke Scholtens en illustrator Heleen Brulot maakten er een sprankelende, kleurrijke, moderne versie van.



De serie met de avonturen van Fritzi werd door uitgeverij Zwijsen eerder uitgebracht voor kinderen die moeite hebben met lezen. In de praktijk bleken de boeken op school en in de bibliotheek zo geliefd bij álle soorten lezers, dat Zwijsen de schrijver gevraagd heeft de boeken nu te herschrijven voor kinderen met een gemiddeld leesniveau, in de leeftijd 7 tot 9 jaar.



Deze week verschijnt het eerste deel uit de nieuwe serie Fritzi & Co, getiteld Het enge pretpark. Tekst en tekeningen zijn geheel vernieuwd ten opzichte van het eerdere, niet meer verkrijgbare gelijknamige boek. Er is ingezet op maximaal lees- en kijkplezier: Heleen Brulot heeft de verhalen rijk geïllustreerd, met veel strooitekeningen die vrolijk over de pagina’s buitelen.



De oorspronkelijke serie telde in totaal acht delen. De eerste drie zijn inmiddels bewerkt of nog in productie, en verschijnen alle drie nog dit schooljaar. Het enge pretpark ligt vanaf deze week in de winkel.



Boek Fritzi & Co, Het enge pretpark



Auteur Anneke Scholtens, Amsterdam



Illustraties Heleen Brulot, Den Haag



Uitgeverij Zwijsen, Tilburg



Prijs €10,50