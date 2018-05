1 op de 3 jongeren heeft wel eens seks gehad met sneakers nog aan

Sneakerwijzer Sneaker Survey 2018: veel opvallende resultaten



Andere opmerkelijke resultaten:



- 1 op de 4 koopt elke maand of vaker nieuwe sneakers

- 1 op de 7 geeft meer dan € 300 uit aan een nieuw paar

- 1 op de 4 heeft meer dan 10 paar sneakers in de kast



De enquête

April jongstleden heeft de populaire sneakervergelijker Sneakerwijzer.nl een grootschalig onderzoek gehouden onder dragers van sneakers. Maar liefst 621 sneakerheads hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Uit het onderzoek zijn heel wat verrassende resultaten gekomen, die allemaal terug te vinden zijn op deze pagina: https://www.sneakerwijzer.nl/survey/



De vragen

In totaal bestond de enquête uit 12 vragen:

- Hoeveel zou je maximaal uitgeven aan je favoriete sneakers

- Wat is het raarste kledingstuk waaronder je ooit je sneakers aan had

- Hoeveel paar sneakers heb je in je kast

- Heb je wel eens seks gehad met je sneakers nog aan

- Waarom draag je eigenlijk sneakers

- Hoe trek jij je sneakers altijd aan

- Wat zijn je favoriete merken

- Waar koop je je sneakers meestal

- Hoe vaak koop je nieuwe sneakers

- Wat is voor jou het belangrijkst als je nieuwe sneakers koopt

- Wie of wat beïnvloedt jou bij de aanschaf van sneakers

- Wat doe je allemaal om je sneakers netjes en schoon te houden



De resultaten

Ga naar deze pagina om alle resultaten terug te kunnen vinden. Ook alle antwoorden op de open vragen zijn hier terug te vinden. Met verrassende en soms ronduit bizarre uitspraken.



Over Sneakerwijzer

Sneakerwijzer.nl is opgericht in 2016 en is een no-nonsense prijsvergelijker voor sneakers. Een overzichtelijke, eenvoudige maar toch krachtige website die het vergelijken en kopen van sneakers zo makkelijk mogelijk maakt.