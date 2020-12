Eigentijds hofje New Harlem in Haarlem op basis van deelprincipe gerealiseerd

Aan de Schalkwijkerstraat in Haarlem heeft Hoorne Vastgoed het project New Harlem gerealiseerd. Dat telt 60 huurappartementen in het middensegment en is gericht op jongeren die aan hun eerste baan en/of woning beginnen. Het delen van onder meer wasmachines, drogers, werkplekken en vier elektrische auto’s ligt ten grondslag aan New Harlem. Het op basis van een eigentijds hofjesconcept gerealiseerde project is dankzij het gebruik van zonnepanelen en gedeelde warmtepompen gasloos. New Harlem is deze week door de Haarlemse wethouder Floor Roduner officieel geopend.



De vlakbij het Spaarne, het centrum en OV-knooppunten gelegen appartementen zijn in twee tegenover elkaar staande gebouwen gesitueerd en hebben een oppervlakte van maximaal 60 m². Aan de Spaarne-zijde is een ruimte met werkplekken voor bewoners gemaakt. Ook het deels groene binnenterrein kan collectief worden gebruikt. De belangstelling voor New Harlem was enorm: er meldden zich circa 600 geïnteresseerden.



De indeling van de woningen kan met gebruikmaking van de modernste technieken door de jaren heen worden aangepast. Dat betekent bijvoorbeeld dat iemand die als single in New Harlem gaat wonen het appartement later in geval van een relatie en wellicht een kind kan aanpassen of vergroten. Hoorne Vastgoed houdt het project in eigendom en zorgt voor het beheer.



Mede dankzij woningbouw op het aangrenzende Peltenburg-terrein ontwikkelt het gebied rond de Schalkwijkerstraat zich positief. Met de komst van het door BOP architecten ontworpen New Harlem is een volgende impuls gerealiseerd. Hoorne Vastgoed mikte op jonge mensen die hun woonlasten beperkt willen houden en hechten aan flexibiliteit. ‘Als ze net een baan en inkomen hebben, zijn ze financieel vaak nog niet in staat om iets te kopen. Men wil liever huren. Bezit is voor deze groep minder belangrijk. Dat geldt voor woningen, maar ook voor auto’s. Door New Harlem op basis van het deelprincipe en duurzaamheid te realiseren, zijn de huren betaalbaar’, zegt ontwikkelaar Jan Joost Bloemendal van Hoorne Vastgoed.



De Haarlemse wethouder Floor Roduner zei bij de vanwege ‘corona’ bescheiden gehouden opening van New Harlem blij te zijn met de komst van 60 betaalbare huurappartementen. In zijn optiek is New Harlem ‘een hele mooie toevoeging’ die een goede verbinding en aansluiting vormt met de aangrenzende wijk. Ook was Roduner – als wethouder van de hofjesstad Haarlem - positief over het besluit van Hoorne Vastgoed om New Harlem in de vorm van een eigentijds hofje te ontwikkelen wat de kans op het ontstaan van een bewoners-community vergroot.