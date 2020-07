Coronabruiloft: “Ja, ik wil” maar zonder trouwjurk

We willen geen 1,5 meter afstand moeten houden tot onze gasten (81,2%) We maken ons zorgen om de gezondheid van gasten (74,4%) Een bruiloft zonder feest is geen bruiloft (70,4%)

Om de bruiloft binnen de geldende coronamaatregelen door te laten gaan, passen bruidsparen op meerdere manieren hun trouwdag aan. Zo wordt bijna driekwart van de trouwdagen intiemer gevierd met minder gasten (72,5%). Ook wordt 16,1% van de bruiloften die binnen gepland stonden, uiteindelijk buiten gevierd.Van alle koppels die tijdens corona trouwt, kiest 57,5% ervoor om het feest uit te stellen. Van die bruidsparen heeft ruim twee derde inmiddels een nieuwe datum gevonden voor de rest van de bruiloft.Een bruid die 5 juni 2020 trouwde, heeft geen spijt van die keuze: “Corona, het slechtste weer van de afgelopen maanden, wat een pech zou je misschien denken. Maar we hebben een prachtige bruiloft gehad en zouden als we het over konden doen niets veranderen, het was perfect! Super intiem, knus, liefdevol en zo bijzonder!”Hoewel 60% van de bruiloften die vanaf het begin van de corona-uitbraak gepland stonden, worden verplaatst. Voor 81,2% van de bruidsparen is 1,5 meter afstand houden een belangrijke reden voor uitstel. Zorgen over de gezondheid van gasten is voor driekwart van de bruidsparen reden om de bruiloft naar een later moment te verplaatsen.Top 3 redenen om bruiloft uit te stellen:Van alle verplaatste bruiloften in 2020, werd 41,6% verplaatst naar een andere datum dit jaar. Sarah Glasbergen merkt dat bruidsparen daardoor opnieuw in de knel komen: “Nu de 1,5 meter maatregel nog altijd geldt, zijn er bruidsparen die er al voor de tweede keer voor kiezen om hun bruiloft uit te stellen. Zij hopen tegen die tijd hun bruiloft helemaal te kunnen vieren zoals ze voor ogen hadden, zonder 1,5 meter maatregel en mét dansfeest.”Meer informatie over het onderzoek is te lezen op https://www.theperfectwedding.nl/informatie/bruilo...