Lustrum Cadeautje Voor ROTC: Koers Gezet Richting Engeland!

De vloot van de Race of the Classics gaat vannacht proberen de Noordzee over te steken naar Engeland



De 400 studenten zullen op 20 klassieke zeilschepen varen naar het plaatsje Ipswich. Voor veel van de deelnemers wordt het dus de eerste keer dat ze de oversteek gaan maken. Een unieke ervaring die vandaag begon om 12:00 uur in de Rotterdamse Veerhaven. De gehele vloot voer uit begeleid door de kanonschoten van het marine schip de Urania. Ook werd een salut gedaan voor de overleden schipper Frank Vlaun van het meevarende schip de Pedro Doncker.



De vloot zal vertrekken richting de Noordzee en dan koers zetten richting Ipswich Engeland. Of dinsdag Engeland zal worden bereikt, hangt af van de weersomstandigheden.



“Salut Frank!”