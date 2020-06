De BIG 5 spotten in Brabant



Afrika specialist Matoke Tours uit Den Bosch oefent alvast in eigen provincie



De lente van 2020. Die beloofde zoveel goeds. Maar helaas voor iedereen kwam Corona om de hoek kijken. Zo liep alles nét even anders. Zo ook voor Britt en Lynn. Deze Brabantse meiden zouden samen met Afrika specialist Matoke Tours uit Den Bosch momenteel door Oeganda, Kenia, Tanzania en Zanzibar toeren. Een reis waar ze al maanden vol verlangen naar uitkeken, maar vanwege Corona niet door kon gaan.



Matoke Tours en Britt en Lynn lieten het hier niet bij zitten en kwamen op een idee! Als we nu even niet naar Afrika kunnen, waarom halen we Afrika dan niet ‘tijdelijk’ naar Nederland toe? Met een paar ‘kleine’ aanpassingen, kunnen we zo deze mooie Afrika momenten gewoon in Brabant beleven!



Big 5 spotten in Brabant



En zo ontstond het idee voor ‘Matoke Moments’. Een serie online avonturen waarbij ‘typisch’ Afrikaanse rituelen op ludieke wijze worden beleefd, maar dan wel in de eigen provincie.



Paul Gevers, directeur van Matoke Tours, kwam op dit idee nadat hij merkte dat Britt en Lynn, net zoals veel van zijn andere klanten, flexibel waren toen ze hoorden dat de Afrika reis niet kon doorgaan vanwege Corona. “Vrijwel al onze klanten zijn bereid om de geboekte Afrika reizen om te boeken naar 2021. Dat gaf ons zoveel positieve energie dat we besloten om het negatieve sentiment rondom Corona en vakanties om te zetten in iets positiefs en vrolijks.”



Britt en Lynn produceerden samen met Matoke Tours vier afleveringen van ‘Matoke Moments’. In de aflevering van deze week gaan Britt en Lynn wildlife spotten in Brabant en op zoek naar de lokale BIG 5! Gaat het ze lukken de vijf belangrijkste dieren van Brabant te vinden?



In de andere afleveringen wordt onder meer gesnorkeld in de Waddenzee bij Texel (oefenen voor Zanzibar) en worden inheemse stammen gefotografeerd in Volendam (als voorbereiding op een Masai ceremonie in Kenia).



De eerste drie episodes zijn al terug te vinden op de website van Matoke Tours: www.matoketours.nl/matokemoments



De aflevering over de inheemse stammen van Volendam is momenteel in de maak.



Matoke Tours roept samen met Britt en Lynn dan ook iedereen op wiens reis nu niet door kan gaan: oefen vast je reis, je activiteiten of de tradities van het land waar je heen zou gaan. De reismomenten die je zou beleven: beleef ze alvast in Nederland. Dan ga je straks écht goed voorbereid naar Afrika of je andere verre reisbestemming en dan wordt het daar dubbel genieten!