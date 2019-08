CWS verstevigt positie in de Benelux met overname Vendor van Egeria

CWS Group, leverancier van totaaloplossingen op het gebied van Sanitaire Hygiëne, Vloerverzorging, Bedrijfskleding, Fire Safety, Cleanrooms en Healthcare neemt Vendor, leverancier van hygiëne-oplossingen, over van investeringsmaatschappij Egeria. De bedrijven, die vandaag de overeenkomst hebben getekend, verwachten de transactie begin september te kunnen afronden. Financiële details worden niet bekendgemaakt. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. De CWS Group verstevigt met deze acquisitie haar leidende positie in de Benelux.



Vendor realiseerde in 2018 met 195 medewerkers een omzet van ongeveer 40 miljoen euro. Het bedrijf was onderdeel van Egeria’s Evergreen Private Equity Fund. Vendor is toilethygiëne specialist en biedt een full-service dienstverleningsconcept aan in diverse marktsegmenten, waaronder industrie, logistiek, leisure en onderwijs. Vendor bedient vanuit haar hoofdkantoor in Tilburg en met eigen vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland een groot deel van de Europese markt. Het bedrijf exporteert haar producten daarnaast wereldwijd.



Innovatief en duurzaam



Als aanbieder met zes oplossingsgebieden heeft CWS een overkoepelende visie: de toekomst gezonder en veiliger maken. Vendor is met een vergelijkbaar businessmodel een waardevolle toevoeging aan de CWS Group. Vendor zal de komende jaren stapsgewijs worden geïntegreerd in de CWS Group, waarbij diensten en logistiek, evenals het productaanbod van de twee organisaties worden samengevoegd. Voorlopig worden geen veranderingen verwacht voor klanten en leveranciers. “Vendor is als innovatief en duurzaam hygiënebedrijf voor ons een ideale aanvulling in de Benelux, wat voor ons strategisch een belangrijke markt is. Wij kijken ernaar uit om onze klanten in de toekomst de beste diensten en producten van beide ondernemingen te kunnen bieden”, aldus Frank Reisgies, General Manager Hygiene Core van de CWS Group.



Marktleiderschap en visie



CWS zet zich in voor een gezondere en veiligere toekomst, waarbij het merk de hoogste standaarden nastreeft. Hiervoor biedt de onderneming innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen die bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van klanten en hun werknemers. “De overname van Vendor past in onze strategie om vanuit één enkele aanbieder de best denkbare oplossingen voor een betere hygiëne en veiligheid te bieden aan de gehele Europese markt”, aldus Jürgen Höfling, CEO van CWS Group. “Wij zien op dit moment juist in de Benelux grote kansen omdat bedrijven steeds meer waarde hechten aan outsourcing en duurzaamheid. Wij hopen dan ook dat deze overname zich zal vertalen in een aanzienlijke en duurzame groei in de regio.”



Volgens Egbert Prenger van investeringsmaatschappij Egeria heeft Vendor met CWS een uitstekende partner gevonden om een succesvolle toekomst te waarborgen: “Vendor maakte sinds 2000 onderdeel uit van Egeria en sinds 2006 van Egeria’s Evergreen Private Equity Fund. Gedurende de 19 jaar onder Egeria’s aandeelhouderschap heeft het bedrijf zich ontwikkeld van een lokale producent en dealer van toilet- en hygiëne-artikelen tot een internationale service organisatie. We zijn trots dat we het bedrijf samen met het management gedurende deze lange periode succesvol hebben kunnen ontwikkelen.”



Productinnovatie voor een betere gezondheid



CWS Group ziet in de innovatieve productoplossingen van Vendor een waardevolle toevoeging voor haar kernactiviteiten, de IQ handdoekautomaat voor sanitaire ruimtes met een hoog bezoekersaantal van Vendor is daar een voorbeeld van. Deze innovatieve dispenser doseert op een slimme manier het gevouwen papier als een continue rol, waardoor er geen afval achterblijft in de toiletruimte. Daarnaast is Vendor gecertificeerd op het hoogst mogelijke niveau van de MVO-prestatieladder met betrekking tot de duurzaamheid van haar producten en diensten. Sabine Thuysbaert, CEO van Vendor, legt uit: “Steeds meer bedrijven houden rekening met duurzaamheid en kiezen voor een langdurige samenwerking met één serviceprovider, vooral in de Benelux. We zijn ervan overtuigd dat we door het bundelen van onze krachten nieuwe kansen creëren voor alle betrokken partijen.”



Over CWS



Door middel van innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen draagt CWS bij tot een gezondere en veiligere toekomst. Het CWS assortiment is opgedeeld in producten en services in de gebieden Sanitaire Hygiëne, Vloerverzorging, Bedrijfskleding, Fire Safety, Cleanrooms en Healthcare. Sinds april 2019 opereren alle servicegebieden van de onderneming als geïntegreerde serviceaanbieder onder de naam CWS. CWS is een merk van CWS-boco International GmbH en haar dochterondernemingen. De groep stelt momenteel ongeveer 10.600 mensen te werk in 16 landen. In 2018 realiseerde de onderneming een omzet van EUR 1.1 miljard. CWS-boco International GmbH en haar dochterondernemingen zijn volledig in handen van Franz Haniel & Cie. GmbH.



Over Egeria



Egeria is een in 1997 opgerichte, onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij gericht op middelgrote ondernemingen. Egeria investeert in gezonde bedrijven met een ondernemingswaarde tussen EUR 50 en EUR 350 miljoen. Egeria Evergreen heeft momenteel deelnemingen in vijf ondernemingen (DuraVent, M&G Group, Koninklijke Mosa, Sif Group en Maas Aviaton). Egeria heeft daarnaast activiteiten in Egeria Private Equity (negen bedrijven), Egeria Real Estate Investments en Egeria Real Estate Development. De portefeuillebedrijven van Egeria hebben een totale omzet van ruim EUR 2.3 miljard en bieden werkgelegenheid aan bijna 10.000 mensen. In 2018 is Egeria gestart met EgeriaDO, een corporate giving-programma dat projecten uit de wereld van de kunst, cultuur en maatschappij ondersteunt. EgeriaDO heeft een budget van EUR 5 miljoen en is op dezelfde wijze opgezet als de private equity fondsen van de Amsterdamse investeringsmaatschappij.



Over Vendor



Vendor, opgericht in 1961, is al bijna 60 jaar toonaangevend op het gebied van toilethygiëne en beleving binnen high traffic washroom locaties. Actief in meer dan 30 landen biedt Vendor als specialist op duurzame en transparante wijze een optimale beschikbaarheid van toilethygiëne voor haar klanten, hun bezoekers en medewerkers. Een positieve beleving, uitstraling en continue beschikbaarheid zijn hierbij de belangrijkste kernwaarden, waarbij de toiletbezoeker centraal staat. Via een uitgebreid servicenetwerk zorgt Vendor dagelijks voor hoogwaardige en stipte dienstverlening bij vele duizenden klanten in de Benelux en via export naar meer dan 30 andere landen.



