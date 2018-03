VvE Belang helpt verenigingen van eigenaars met de AVG

Stappenplan &voorlichtingsbijeenkomsten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)



Vanaf 25 mei a.s. moeten alle organisaties die persoonsgegevens registreren gaan voldoen aan de AVG. Dit heeft grote gevolgen voor alle verenigingen van eigenaars (144.000) in Nederland.



Stichting VvE Belang heeft – in samenwerking met stichting AVG – een stappenplan ontwikkeld, speciaal voor de vve’s. Daarmee kunnen zij hun vereniging ‘AVG-proof’ maken en veel problemen voorkomen. Met een licentie op dit stappenplan kunnen besturen zelf eenvoudig voldoen aan de ingewikkelde regels van de AVG.



Daarnaast organiseert Stichting VvE Belang in samenwerking met de opleider KPE op acht locaties in Nederland voorlichtingsbijeenkomsten over de introductie van de AVG.



Verenigingen die niet voldoen aan de regels van de AVG kunnen te maken krijgen met forse boetes. Tegelijkertijd stelt de AVG zulke hoge eisen aan administratie en gegevensbeheer dat het voor de meeste verenigingen bijzonder moeilijk wordt om zonder hulp aan de eisen te voldoen. Het stappenplan biedt deze hulp.



Alle vve’s van Nederland kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten. Vve’s die zijn aangesloten bij VvE Belang, krijgen korting op de deelname- en licentiekosten



Over de AVG



De Algemene Verordening Gegevensbescherming is Europese wetgeving en heeft als doel : betere bescherming van privacygevoelige informatie. De AVG vervangt in Nederland de huidige Wet op de bescherming van persoonsgegevens.



Vve-besturen houden ook persoonsgegevens bij. Eenvoudige zaken als namen en adressen maar ook kentekens (in geval van een parkeergarage) en medische gegevens (als bewoners bijvoorbeeld over een scootmobiel beschikken). Al die gegevens vallen onder de nieuwe wet.Het is voor de vereniging van eigenaars een enorme opgave om aan alle bepalingen van de wet te voldoen.



VvE Belang biedt de vve de oplossing voor dat probleem in de vorm van een licentie voor een stappenplan. Daarmee kan de vve snel, eenvoudig en voordelig voldoen aan de eisen van de AVG. De licentie is inbegrepen bij de kosten voor deelname aan de bijeenkomst.



Aanmelding voor licentie en/of bijeenkomst



De bijeenkomsten vinden van 3 april tot en met 24 april plaats op acht locaties in Nederland. Elke bijeenkomst wordt in principe zowel ’s middags als in de avonduren gehouden.



Alle informatie over locatie, datum, aanmelding en kosten voor deelname c.q. de licentie voor het stappenplan is te vinden op www.vvebelang.nl/over-vves/appartement-en-regelgeving/avg/