Save the Children sluit gezondheidsposten door oplaaiing geweld Soedan

Door het opgelaaide geweld in het westen van Darfoer in Soedan heeft Save the Children twee gezondheidsposten en haar veldkantoor in Masterie moeten sluiten. Meer dan 14.000 kinderen zijn hierdoor afgesloten van levensreddende gezondheidszorg. De gezondheidsposten zijn de enige twee plekken in het gebied waar kinderen terechtkunnen voor gezondheidszorg, voedingsadviezen en behandeling tegen ondervoeding.



Afgelopen week werden in Masterei naar verluidt zestig mensen, waaronder vijf kinderen, gedood in een conflict tussen gemeenschappen. Negen kinderen raakten gewond. Het geweld volgde op een eerdere aanval door een gewapende groepering op 17 juli, die ook een kantoor van Save the Children in Elgeniena trof. Vanwege de veiligheid van het personeel moest Save the Children dit kantoor sluiten. Een week later volgden de tijdelijke sluiting van de twee gezondheidsposten. Het geweld in Darfoer nam afgelopen weken toe waardoor duizenden gezinnen ontheemd raakten. Alleen al op 20 juli trof het geweld 4.000 mensen uit El Geneina Town. Sommigen van hen staken de grens met Tsjaad over.



Duizenden ondervoede kinderen geen toegang tot gezondheidszorg



"Het is niet te verdedigen dat kinderen zijn gedood en gewond zijn geraakt door het geweld. Onze gedachten gaan uit naar hun families", reageert Arshad Malik, landendirecteur van Save the Children in Soedan. “We maken ons grote zorgen over de golf van geweld in het conflict in Darfoer en de sluiting van twee van onze gezondheidsposten. Hierdoor hebben duizenden ondervoede kinderen geen toegang tot voedings- en gezondheidsdiensten. De veiligheid van onze medewerkers is onze grootste zorg, maar als de centra niet snel worden heropend, wordt het leven van kinderen in gevaar gebracht. Met al 1,1 miljoen kinderen in Soedan die hongerlijden, neemt het aantal kinderen in nood alleen maar toe.”



“Mensen in het westen van Darfoer hebben dringend behoefte aan vrede en stabiliteit, zodat ze zich kunnen richten op hun levensonderhoud. We dringen er bij alle partijen van het conflict op aan om kinderen te beschermen tegen geweld of gruweldaden. En daarnaast ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot levensreddende diensten zoals gezondheid en voeding. Ook moeten humanitaire hulpverleners hun werk veilig en ongehinderd kunnen doen. We roepen de Soedanese regering op om onderzoek te doen naar het doden en verwonden van deze kinderen en om de daders verantwoordelijk te houden voor deze schendingen”, zegt Arshad Malik.



Voedselhulp aan families



Tijdens de COVID-19-crisis heeft Save the Children geld verstrekt aan 2.000 vluchtelingenfamilies in Khartoum. Ook zijn we doorgegaan met de distributie van zaden en landbouwwerktuigen in Zuid-Kordofan en het uitdelen van vouchers in Darfoer en Kordofan. Save the Children ondersteunt daarnaast meer dan 100 voedingscentra in Darfoer, Kordofan, de Rode Zee en de Blauwe Nijl om ondervoeding bij kinderen en zwangere of moeders die borstvoeding geven, aan te pakken of te behandelen.