Bekendmaking Beste Werkgevers verplaatst naar 2 juni vanwege COVID-19-pandemie



De bekendmaking van de Beste Werkgevers van Nederland is verplaatst naar dinsdag 2 juni. Effectory wenst alle werkgevers succes en sterkte de komende periode. De bekendmaking van de Beste Werkgevers van Nederland vindt plaats op dinsdag 2 juni tijdens het Happy People – Better Business event. Oorspronkelijk zou de bekendmaking op woensdag 18 maart plaatsvinden. In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden meer dan 500.000 medewerkers hun werkgever.



Prioriteit: saamhorigheid is belangrijk



Goed werkgeverschap is in deze tijden belangrijker dan ooit. “Geef duidelijk aan dat de gezondheid van jullie medewerkers, klanten en leveranciers op één staat, maar wees ook eerlijk over de impact op jullie organisatie van de COVID-19-pandemie”, zegt directeur Guido Heezen van Effectory. “Betrek medewerkers bij wat je nu als directie, management en HR te doen hebt. Informeer hen zo goed mogelijk, luister naar hun feedback en maak gebruik van hun ideeën. Juist in tijden van onzekerheid is saamhorigheid belangrijk.”



Beste Werkgevers keurmerk



De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar beloond met het ‘Beste Werkgevers keurmerk’: Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. Dat keurmerk is eerlijk, gratis en alleen te verdienen door een goede beoordeling van je eigen mensen.



Nu ook een internationaal keurmerk: World-class Workplace



Het Beste Werkgevers keurmerk van Effectory komt in 2020 wereldwijd beschikbaar als World-class Workplace. Het principe blijft hetzelfde: goed werkgeverschap belonen met een keurmerk. Meer dan 1.200 organisaties in 90 landen maken kans om door hun medewerkers uitgeroepen te worden tot een World-class Workplace.



