SvPO geven docenten beloning voor griepprik

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) geven docenten een extra beloning als ze een griepprik bij hun huisarts halen. Docenten krijgen een vergoeding van 405 euro. Daar gaan de kosten van de griepprik gaan daar nog van af, maar wat docenten overhouden is voor henzelf.



Met het stimuleren van de griepprik hopen de SvPO de werkdruk te beperken die ontstaat door ziektevervanging tijdens een griepgolf. Het ziekteverzuim is bij de SvPO is overigens met 3,6% al lager dan het gemiddelde van 4,9% in het onderwijs (cijfers van 2016, bron: CBS). De concentratie van verzuim rond een griepgolf zorgt niettemin voor oplopende werkdruk voor de docenten die niet ziek thuis zijn gebleven.



De beloning voor een griepprik is een experiment. Eind dit jaar wordt bekeken of tenminste een kwart van de docenten heeft meegedaan. In dat geval wordt het experiment voortgezet. Over twee jaar wordt dan bekeken of het verzuim ten opzichte van het gemiddelde in het onderwijs nog verder is gedaald.



Er zijn momenteel vijf Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (Amsterdam, Geldermalsen, Hurdegaryp, Kapelle en Utrecht). Volgend schooljaar gaan er ook scholen in Deventer, Hengelo en Hoorn van start. De scholen kenmerken zich door veel persoonlijke aandacht voor iedere leerling. Docenten kunnen die aandacht geven doordat de klassen er gemiddeld kleiner zijn (gemiddeld maximaal 16 leerlingen) en doordat er voldoende onderwijstijd wordt ingeroosterd. Leerlingen halen daardoor mooie resultaten. Ze doen vaak boven hun basisschooladvies examen, komen zelden onder hun basisschooladvies uit en blijven zelden zitten.



Hoewel het lijkt op particulier onderwijs, zijn de SvPO gewoon bekostigd door de overheid en toegankelijk voor iedereen. De kleine klassen en de extra onderwijstijd worden bekostigd door de organisatie simpel te houden en te besparen op overhead. Daardoor blijft het geld in de klas.