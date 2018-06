Onderzoek: leerkracht zou best een beetje muzikaler willen zijn

‘Meesters en juffen meest trots op organisatietalent en creativiteit’



Woerden, 21 juni 2018 - Nederlandse leerkrachten in het basisonderwijs hebben veel talenten, maar aan hun muzikale talent schort het nog wel eens. Ruim een vijfde van de leerkrachten zou muzikaal willen zijn, maar is het niet. Talenten die leerkrachten het beste bij zichzelf herkennen zijn creativiteit (36%) en organiseren (33%). Op deze talenten zijn ze ook het meest trots. Dit zijn enkele resultaten van een onderzoek naar talent en talentontwikkeling in het basisonderwijs dat DUO Onderwijsonderzoek & Advies uitvoerde in opdracht van TechniekTalent.nu.



Van de leerkrachten vindt 71% dat wetenschap- en techniekonderwijs zich goed leent voor de talentontwikkeling van kinderen. Een kwart van de leerkrachten zet wetenschap- en techniekonderwijs ook daadwerkelijk in.



Volgens Akke Visser, programmamanager bij TechniekTalent.nu, is op het laatste punt nog terrein te winnen: “Er wordt veel van leerkrachten verwacht. Lessen in wetenschap en techniek komen er dan nog eens bij. Echter, er zijn heel veel manieren om wetenschap- en techniekonderwijs te integreren in het huidige lesaanbod van bijvoorbeeld taal en rekenen. Zo kun je al leuke proefjes doen met simpele huis-, tuin-, en keukenmiddelen. Of je nu een talent hebt voor organiseren, filosoferen, verhalen vertellen, pionieren, verzamelen, elk talent kun je gebruiken voor een les waarin wetenschap en techniek een rol speelt.”



‘Bij mij staan 4-jarigen te figuurzagen’



,,Via het internet zijn heel veel ideeën te vinden voor wetenschap-en techniekonderwijs,'' zegt Danny Hofman, leerkracht onderbouw op Laterna Magica in Amsterdam. ,,Ik weet ook niet alles, maar het leuke is dat met W&T niets fout is. Je kunt samen met de leerlingen ontdekken. Als iets mislukt, leert iedereen ervan.'' Hofman ziet dat kinderen opbloeien. ,,Ik wist ook niet dat het kon, maar bij mij staan 4-jarigen te figuurzagen. En ze maken echt dingen die je niet van ze verwacht.''



Meesters willen meer tijd voor talentontwikkeling



Leerkrachten zijn zeer te spreken over de aandacht die er op school is voor talentontwikkeling; driekwart vindt dat er op hun school hiervoor (ruim) voldoende aandacht is. Het overige percentage vindt dat er niet of nauwelijks aandacht is hiervoor. Gebrek aan kennis, materiaal en tijd maar ook dat men nog te weinig gebruik maakt van elkaars talenten, worden als redenen genoemd. Het zijn vooral meesters die graag meer tijd aan de ontwikkeling van hun talenten willen besteden (71% meesters vs. 57% juffen).



Leerkrachten in Drenthe het meest complimenteus



Leerkrachten in de provincie Drenthe zijn het meest complimenteus naar elkaar als het gaat om waardering voor elkaars talent. In Friesland mag men elkaar juist wel eens wat vaker een compliment geven; respectievelijk 76% van de Drentenaren versus 31% van de Friezen ontvangt vaak tot regelmatig een compliment van collega’s. Waar in alle provincies men het meest trots is op hun organisatorische en creatieve talent, maakt Groningen hierop een opvallende uitzondering: het meest trots zijn de Groningse leerkrachten (33%) op hun empathisch vermogen en hun talent voor sporten.



Talentmoment bij leerlingen



Wetenschap- en techniekonderwijs is volgens een derde van de leerkrachten een goede manier om talenten bij leerlingen te ontdekken. Een kwart geeft zelfs aan dat het voor individuele leerlingen heel goed kan werken. Ruim de helft van de leerkrachten kan een talentmoment voor leerlingen noemen, welke door de leerkracht als inspirerend werd ervaren.



Enkele (anonieme) quotes:



“Een jongen met gedragsproblemen die de gelegenheid kreeg om technische zaken aangaande de computer over te brengen op klasgenoten. Daardoor werd de jongen ineens met andere ogen bekeken, hij had een talent. Hij werd gerespecteerd en geaccepteerd. Naar school gaan werd voor hem ineens heel leuk.”



“Een jongen zit altijd tijdens de les dingen te vouwen van papier. Het irriteert me, maar ik zie wel dat zijn vouwsels getuigen van een groot beeldend vermogen en van originaliteit.”



“Een talentmoment was voor een leerling uit mijn groep. Zij koos een onderwerp wat met natuurkunde en scheikunde te maken had. En ineens hadden zij en ik het gevonden; dit was haar talent! Sindsdien is ze niet meer te stoppen.”



Het onderzoek



Voor het onderzoek werden 500 leerkrachten in het primair onderwijs ondervraagd en het onderzoek maakt onderdeel uit van de campagne TalentMoment. De campagne wil leerkrachten stimuleren hun eigen talenten te herkennen en verder te ontwikkelen en hen laten zien dat je met elk soort talent wetenschap- en technieklessen kunt geven. Wetenschap & Techniek is dé manier om talenten bij leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen. Meer informatie: https://talentmoment.nu/



Over TechniekTalent.nu



TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het doel van de stichting is jongeren enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doet de organisatie samen met schoolleiders, decanen, docenten en leerkrachten én technische bedrijven. Door hen te inspireren, te adviseren en te faciliteren met kennis over integratie van techniek en technologie in het funderend onderwijs, en door de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren.TechniekTalent.nu biedt scholen in het hele land kosteloos ondersteuning om meer aandacht aan techniek te besteden. Op zo’n manier dat het leerlingen aanspreekt. Zie ook: www.techniektalent.nu