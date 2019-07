HR- en flexprofessionals zien niets in de Wet arbeidsmarkt in balans

Bijna twee derde (58 procent) van de professionals in HR-, de uitzendsector of de payrollbranche is tegen de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. Dat blijkt uit onderzoek door PW. en Flexmarkt.



De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de opvolger van de Wet werk en zekerheid (WWZ) die in 2015 van kracht werd. Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de knelpunten op de arbeidsmarkt dermate ernstig dat de WWZ direct reparatie behoeft. De WAB is in mei aangenomen door de Eerste Kamer. Het grootste deel van de maatregelen uit de wet worden op 1 januari 2020 van kracht.



Of de WAB voor de gewenste reparaties gaat zorgen, betwijfelen de ondervraagde HR- en flexprofessionals ten zeerste. Een van de voornaamste doeleinden van de WAB is de drempel wegnemen bij werkgevers om werknemers een vast contract aan te bieden. Slechts 5 procent van de respondenten denkt dat de WAB dit zal waarmaken. 30 procent twijfelt nog, maar sluit de mogelijkheid van meer vaste contracten niet uit. 63 procent denkt echter dat er de WAB niet voor meer vaste contracten zal zorgen.



Een op de drie (32 procent) respondenten denkt zelfs dat de WAB zijn doel helemaal voorbij schiet. In plaats van meer vaste contracten, denkt deze groep juist dat er meer mensen als zzp’er aan het werk gaan. 21 procent voorziet meer uitzendcontracten en 23 procent denkt dat er meer mensen met een tijdelijk contract worden aangenomen.



Ook over de veranderingen in de transitievergoeding zijn de respondenten overwegend negatief. Waar de WWZ werknemers pas na 24 maanden recht geeft op een transitievergoeding, gaat dit recht onder de WAB vanaf de eerste dag in. 59 procent van de respondenten vindt dit een slechte ontwikkeling. 26 procent denkt dat dit een verbetering is en 15 procent denkt dat het geen verschil maakt.