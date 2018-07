Aankomst nieuwe grasmat Johan Cruijff ArenA

Amsterdam, 18 juli 2018 - Met de aankomst van de nieuwe grasmat is het voetbalseizoen voor de Johan Cruijff ArenA al gestart. Het vervoeren en leggen van de speciaal gekweekte hybride grasmat is een mega operatie. De graszoden worden vanaf de graskweker in rollen van zo’n 11 meter lang en ongeveer 1800 kg in gewicht naar Amsterdam vervoerd. Daar staat een team van grasspecialisten klaar om de mat te leggen en verzorgen. Via www.kijkenhoehetgrasgroeit.nl is dit jaar live het leggen van de grasmat te volgen.



De grasmat in de ArenA wordt één keer per jaar vervangen. Gedurende het voetbalseizoen onderhoudt een speciaal grasteam de mat dagelijks waarbij zij zorgen voor de voeding, water, belichting, beluchten, maaien en schadeherstel van het gras.



De Johan Cruijff ArenA heeft een high tech grasmat waarmee de gezondheid en kwaliteit van het veld nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Het high tech meet- en monitoringsysteem brengt met behulp van sensoren 24 uur per dag de conditie van de grasmat in beeld en legt deze gegevens vast. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald of de mat meer of minder water nodig heeft en waar de grasmatverlichting aan moet. Er is bij buitenlandse clubs veel interesse voor het slimme systeem van de ArenA.



De ArenA grasmat



-De grasmat 105 meter lang, 68 meter breed en heeft een dikte van 4 cm;



-Om al het gras te maaien, moet de grasmaaier zo’n 7 kilometer afleggen;



-De grasmat ligt op 10,5 meter hoogte;



-Er is 10 liter belijningsverf nodig om het veld te belijnen;



-De ArenA heeft sinds seizoen 2016-2017 een hybride grasmat (een mix van 90% echt gras en een beetje kunstgras). Door kunstgrassprieten toe te voegen aan het echte gras is de mat extra sterk en dat zorgt voor meer stabiliteit, grip, minder schade en sneller herstel. Ook is de grasmat vlakker;







-De hybride grasmat wordt volgens een eigen ArenA protocol opgekweekt bij een speciale graskweker in Limburg. Deze topkweker levert ook aan allerlei topstadions in het buitenland;







-Bij het onderhoud van de grasmat komt heel wat kijken. Het gras wordt elke dag gemaaid. Om al het gras te maaien, moet de grasmaaier 7,5 kilometer afleggen. In de zomer wordt het gras voor een wedstrijd gemaaid op 2,3 centimeter, in de winter op 2,5 tot 2,7 centimeter. Dat gebeurt omdat het gras in de winter wat slapper is en minder snel herstelt;



-Direct voor en na een wedstrijd krijgt de grasmat extra aandacht. Dan wordt de grasmat gelijk gemaaid en wordt de speelschade hersteld. Vervolgens worden de assimilatie lampen op het veld gezet zodat de grasmat gelijk weer kan doorgroeien;



-Richting een wedstrijd let het grasteam onder anderen op de maaihoogte van de grasmat, de belijning van het veld en of het veld extra beregend moet worden;







-De ArenA grasmat wordt onderhouden met een geavanceerde grasmaaier voorzien van een scanner die de gezondheid van de grasmat kan meten. Tijdens het maaien wordt het gras gescand en is precies te zien waar het gras gezonder of minder gezond is en waar eventuele speelschades zijn opgetreden;



-De ArenA heeft een high tech grasmat waarmee de gezondheid en kwaliteit van het veld nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Het high tech meet- en monitoringsysteem brengt 24 uur per dag de conditie van de grasmat in beeld en legt deze gegevens vast;



-Onder het gras liggen 15 sensoren die de kwaliteit van de bodem waarop het gras moet groeien monitoren. Daarnaast wordt er met een weerstation op het veld en vier weerstations in het dak het groeiklimaat bijgehouden. Op het dak en op het weerstation op het veld leggen lichtsensoren vast te leggen of er voldoende licht op het gras komt. Zo weten we waar en hoeveel licht we moeten bijgeven;







-het gemaaide gras wordt opgevangen en gaat naar een boer die er compost van maakt, zijn land ermee bemest en van het gras dat schapen eten, wordt ArenA-kaas gemaakt;



-De ArenA onderzoekt of regenwater van het dak gebruikt kan worden om de grasmat te voeden;





Johan Cruijff ArenA



Johan Cruijff ArenA speelt in de top league van internationale, multifunctionele stadions. Het is de thuisbasis van AFC Ajax en hét podium voor het Nederlands elftal, grote concerten, dance events en zakelijke bijeenkomsten. Johan Cruijff ArenA verwelkomt jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers. In de Johan Cruijff ArenA draait het om publieksbeleving. Samen met partners biedt de Johan Cruijff ArenA service en faciliteiten op topniveau en werkt zij aan optimale fan experience in en rond het stadion.