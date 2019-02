VEH: leg ergerlijke verkooppraktijken strenger aan banden



Amersfoort 15 februari 2019 – Nederlanders zijn helemaal klaar met ongevraagde telefonische verkoop of verkoop aan de deur. Dit blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Plannen van het kabinet om dit te veranderen gaan volgens de vereniging niet ver genoeg.



De aversie onder huiseigenaren tegen ongevraagde verkoop per telefoon en aan de deur is groot, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1.278 leden in februari 2019. Maar liefst 96% van de respondenten vindt deze praktijken ronduit ergerlijk. “Mensen zijn het zat om ongevraagd lastig gevallen te worden aan de telefoon of aan de deur. Het bedrijfsleven heeft voldoende kans gehad om deze praktijken zelf te reguleren en het op te lossen. Daarom zijn strengere regels hard nodig om de consuent te beschermen tegen deze verkooppraktijken” zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.



Privacy en ergernis



Privacy in eigen huis is een gevoelig punt. Onaangekondigde colportage (verkoop aan de deur en per telefoon) wordt door velen ervaren als een inbreuk op hun privacy. “In de winkelstraat vind ik het al vervelend dat ik verkopers moet ontlopen, maar dat lukt niet als ze voor de deur staan. Het geeft me een onveilig gevoel, ik weet niet voor wie ik open doe” zijn veel gehoorde reacties. “Ik moet onbeleefd worden om een eind te maken aan een gesprek over iets waar ik geen tijd of interesse voor heb en nooit om heb gevraagd.”



Kabinetsvoorstel gaat niet ver genoeg



Het kabinet is voornemens om voor de werving van nieuwe klanten een opt-in systeem in te voeren waarbij een consument zelf aangeeft of hij telefonisch benaderd wil worden. Maar ook dan mogen bedrijven hun voormalige klanten blijven bestoken met aanbiedingen. Daarnaast gelden de nieuwe regels niet voor verkoop aan de deur.



Vereniging Eigen Huis vindt dat deze kabinetsmaatregel niet ver genoeg gaat. Rob Mulder: “Ook verkoop aan de deur moet aan banden worden gelegd via het opt-in systeem. Bovendien moet dit ook gaan gelden voormalige klanten. Als die toestemming er niet is, dan mag een call center of colportagebedrijf geen huis- of telefonische verkoop doen voor bijvoorbeeld energie- en telecomcontracten, schoorsteen- en dakbedrijven, goede doelen of dagbladabonnementen.”



Grootste ergernissen



De top-3 van ergerniswekkende telefonische verkoop:



-Krantenabonnementen (35%)



-Loterijen (27%)



-Energieleveranciers (24%)





Top-3 ergernissen bij verkoop aan de deur:



-Geloofsovertuiging (60%)



-Goede doelen (35%)



-Energieleveranciers (26%)