Basisscholen zamelen apparaten in voor Stichting Jarige Job

Ruim 200 basisscholen in Nederland hebben meegedaan aan de Wecycle inzamelactie. Zo hebben schoolkinderen bijna 23 duizend kleine elektrische apparaten gered, die toch nog vaak in de kliko belanden. Dat is 10% meer dan het jaar ervoor. Deelnemende scholen ontvangen een Wecycle Recycle certificaat en een beloning. Voor iedere school die meedoet aan de actie doneert Wecycle bovendien een verjaardagsbox aan Stichting Jarige Job. Wecycle is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.



Stichting Jarige Job bezorgt kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag. De jarigen ontvangen een verjaardagsbox met versiering, cadeautjes en traktaties voor op school en thuis, zodat zij net als andere kinderen hun verjaardag kunnen vieren. De scholen dragen met deze inzamelactie dus bij aan zowel het milieu als de maatschappij.



Huib Lloyd, directeur Jarige Job: "De scholeninzamelactie van Wecycle is een mooi voorbeeld waarop kinderen betrokken worden bij maatschappelijke onderwerpen als armoede en milieu. Op een tastbare en laagdrempelige manier leren zij in actie te komen voor een mooiere leefomgeving. Met de 10.000 euro die Stichting Jarige Job krijgt van Wecycle, kunnen 285 kinderen hun verjaardag vieren.’’



Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle is ook trots op de samenwerking met het onderwijs: “Onze scholeninzamelactie brengt alleen maar positiefs met zich mee. De kinderen op deelnemende scholen leren over de recycling van apparaten en helpen tegelijkertijd kinderen die dat anders niet zouden hebben aan een leuke verjaardag met behulp van Stichting Jarige Job. Zo gaan circulair en sociaal hand in hand.”



In het bijzonder bedankt Wecycle The British School uit Voorschoten en Ds. N.H. Beversluisschool uit Gouda voor hun inzet. Zij waren dit jaar de grootste inzamelaars!



Onze vlogster Annelotte is bij Stichting Jarige Job langs geweest om te kijken hoe zij te werk gaan. De vlog is onderaan het persbericht te bekijken.



Over Wecycle



Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor ruim 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Fiar, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2018 hebben we 105 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 95 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 294 miljoen kilo.



Video