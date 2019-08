Nederland op plek 12 van wereldwijde 'digital quality of life' index

Een onderzoek naar de wereldwijde digitale levenskwaliteit toont de sterke en zwakke kanten van het digitale ecosysteem in Nederland



Nederland valt net buiten de top 10 op de internationale index voor de digitale kwaliteit van leven. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek van VPN-provider Surfshark. Nederland scoort relatief goed op onder meer internetsnelheid en internetvrijheid, maar laat punten liggen door de hoge prijzen voor mobiel- en breedbandinternet.



Het onderzoek naar de digitale levenskwaliteit, afgekort tot DQL, is uitgevoerd door VPN-provider Surfshark in samenwerking met enkele lokale partijen, waaronder het Nederlandse privacy- en securityplatform vpngids.nl. In het onderzoek wordt gekeken naar hoe de inwoners van 65 verschillende landen de online voorzieningen in hun land ervaren. De resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden: https://surfshark.com/dql



Nederland: Duur, maar relatief vrij en veilig internet



Nederland staat in de top 10 van duurste landen voor breedband internet, met bijna 30 euro per maand voor een instap-internetabonnement (breedband). Het internet in Nederland is wel opvallend vrij in termen van beschikbare content; er wordt relatief weinig gecensureerd. Daarnaast scoort Nederland op de 11e plek van de 65 landen in termen van cyberveiligheid.



Het hoogst gerangschikte land in de DQL-lijst van 2019 is Australië, gevolgd door Frankrijk en Singapore. Maar geen van de landen in de lijst wist de drempelwaarde van 0,8000 (van de 1,000) te overschrijden. Dit betekent dat er ook in de best scorende landen ruimte is voor verbetering.



Digitale vrijheid belangrijk thema in DQL-index



De DQL-index richt zich ook op de online vrijheden van de inwoners van een land. Landen als Egypte, Ethiopië, Indonesië, Maleisië, Nepal, Pakistan, Thailand, Qatar, en de Verenigde Arabische Emiraten, leveren punten in vanwege de censuur van bijvoorbeeld YouTube Premium, Netflix en 18+ websites.



"Digitaal welzijn heeft vandaag de dag een enorme invloed op onze levens, aangezien meer dan de helft van de bevolking internet gebruikt. We wilden weten welke zaken het belangrijkst zijn voor mensen in de digitale wereld en de mondiale digitale ervaringen met elkaar vergelijken," aldus Goddy Ray, DQL-onderzoeksdirecteur van Surfshark. "Dit is de eerste poging om de kwaliteit van onze digitale levens in kaart te brengen. Wij verwachten dat het onderzoek tot meer discussie in de onderzochte landen zal leiden."



Onderzoeksverantwoording



Het onderzoeksteam heeft de gegevens geanalyseerd van meer dan 5,5 miljard mensen. De openbare gegevens van de studie zijn afkomstig uit de databases van de Verenigde Naties, de Wereldbank, Freedom House, de International Communications Union en andere bronnen. Daarnaast kregen meer dan 5000 respondenten uit verschillende landen stellingen en vragenlijsten voorgelegd. In het onderzoek worden landen gerangschikt op basis van verschillende variabelen, zoals: de snelheid van de internetverbinding, de prijs, de cyberbeveiliging, de aanwezigheid van wetgeving voor gegevensbescherming, online overheidsvoorzieningen en meer.



Het definitieve rapport van 2019 over de digitale levenskwaliteit is samen met de interactieve tool voor het vergelijken van landen hier te vinden: https://surfshark.com/dql