'Winters weer op komst'

Er komt winters weer aan. Vanaf komende vrijdag is het overdag slechts 0 tot 3 graden en vriest het in de nachten op grote schaal. Regionaal komt het zelfs tot matige vorst. Donderdag kan wat regen of natte sneeuw vallen, maar de kans op een wit landschap is vooralsnog heel klein.



De komende dagen waait de wind uit westelijke richtingen en wordt milde oceaanlucht over het land gestuurd. Van een winters weertype is voorlopig dus geen sprake.



Op donderdag draait de wind naar het oosten en wordt koudere lucht aangevoerd. Met 2 graden in het noordoosten tot 4 in het zuidwesten is het duidelijk kouder dan de voorgaande dagen. Deze overgang gaat mogelijk gepaard met wat regen, maar de verwachting is nog onzeker. De kans op regen is het grootst in het zuidwesten. Ook is er een kleine kans op natte sneeuw, maar in de huidige verwachting wordt het daar niet wit van.



Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag wordt het in het hele land koud met minima van 0 tot -3 graden. Echter neemt tegelijkertijd de neerslagkans snel af. De kans op een wit landschap is daarom uiterst klein.



Koude nachten, schaatsen uit het vet?



Vrijdag en komend weekend liggen de maxima tussen 0 graden in het noordoosten en +3 graden in Zeeland. In de nachten vriest het nagenoeg overal en in het noorden en oosten van het land kan het regionaal matig vriezen.



Voor betrouwbaar ijs op sloten en plassen is dit zeker nog niet genoeg vorst. Op sommige skeeler- en sintelbanen kan soms wel al na één nacht matige vorst geschaatst worden, maar vanwege de geldende overheidsmaatregelen zullen die niet voor groot publiek open kunnen gaan. Hou de schaatsen dus nog maar even in het vet voorlopig.



Johnny Willems is meteoroloog bij Weeronline