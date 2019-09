Persbericht over het nieuwe boek van Jasper Baggerman

Organisaties die willen overleven, dienen te innoveren. Maar niet elke organisatie is hier even goed in. Wat maakt dat de ene organisatie succesvol innoveert en dat bij de ander de resultaten tegenvallen? Is de uitkomst van innovatie te managen? Maar hoe doe je dat dan? En hoe pakken andere organisaties dit aan?



Innovatie is meer dan geeltjes plakken, gewoon maar iets proberen of roepen dat fouten maken mag. Het succes van innovatie hangt af van verschillende elementen die onderling sterk verbonden zijn.



Grip op innovatie geeft een overzicht van de belangrijkste elementen van innovatie. Het legt aan de hand van de Cycle of Innovation uit hoe innovatie stapsgewijs binnen een organisatie kan worden georganiseerd.



Met best practices van Philips, DSM, ASML, KPN en KLM.



Hoe innoveren ASML, DSM, KLM, KPN en Philips?

Voor het boek interviewde Jasper Baggerman vijf vooraanstaande bedrijven en vroeg hun: 'Hoe gaan jullie om met innovatie?' en 'Welke tips hebben jullie voor andere organisaties?’ Het leverde vijf inspirerende verhalen op over hoe je als organisatie innovatie kunt organiseren en waarin alle belangrijke elementen van innovatie stuk voor stuk aan bod komen.



De auteur

Jasper Baggerman is auteur van de bestseller Ik heb een goed idee. Wat nu? Vanuit het innovatiebureau DOK 5 helpt hij organisaties zoals Wolters Kluwer, PostNL, T-Mobile en de Mediafederatie om doelgericht te innoveren en effectief innovatieprojecten te realiseren. Hij is oud-bestuurslid van de Nederlandse Orde van Uitvinders, bedenker van het internationaal succesvolle Vakantielandenspel, spreker bij Speakers Academy en start-up mentor bij YES!Delft.