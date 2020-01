Ziekenhuizen schieten tekort op digitale toegankelijkheid

Bijna alle ziekenhuizen zijn niet digitaal toegankelijk. Hiermee zijn ze in overtreding van de wetgeving die in 2018 is ingevoerd om te voorkomen dat mensen met een functiebeperking digitaal worden buitengesloten.



Tegenwoordig worden steeds meer zaken in de zorg online geregeld, denk bijvoorbeeld aan het inzien van medische gegevens of het inplannen van een consult.Toch valt er nog veel te winnen om alle burgers een goede gebruikerservaring te bezorgen. Dit blijkt uit onderzoek van Stuurlui naar de digitale toegankelijkheid van Nederlandse ziekenhuizen. Van alle 84 ziekenhuiswebsites voldoen momenteel maar 2 homepagina's aan de vastgestelde toegankelijkheidsrichtlijnen. De ziekenhuizen die wel goed scoren, zijn UMC Utrecht en het Diakonessenhuis.



Voorbeelden van geconstateerde problemen zijn onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, het ontbreken van ondertitels en felle kleuren zonder contrast. Ook opvallend is dat bijna alle ziekenhuizen de bezoeker geen inzicht geeft in hun maatregelen om toegankelijkheid te borgen. Slechts 4 ziekenhuizen hebben een toegankelijkheidsverklaring op de website gepubliceerd.



Onderzoek



Het onderzoek is gedaan tussen 26 en 31 december 2019. Opgenomen zijn alleen ziekenhuizen voor algemene gezondheidszorg met een klinische afdeling. Het onderzoek is gebaseerd op een controle van de homepagina en concentreert zich op beide aspecten van de wetgeving: het daadwerkelijk toepassen van de toegankelijkheidseisen conform de WCAG richtlijnen en de aanwezigheid van een toegankelijkheidsverklaring op de website.



Wetgeving



Het is voor de (semi-)overheid sinds juli 2018 verplicht om websites en apps toegankelijk te maken. Deze wet stelt eisen aan de techniek en het design om er voor te zorgen dat iedereen de website kan gebruiken. Websites die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018 moeten voor 23 september 2020 voor iedereen in Nederland toegankelijk zijn. Sites die na 23 september 2018 zijn gepubliceerd moeten hier sinds vorig jaar september al aan voldoen. Voor mobiele apps geldt 23 juni 2021.



https://stuurlui.nl/blog/digitale-toegankelijkheid/onderzoek-hoe-toegankelijk-zijn-websites-van-nederlandse-ziekenhuizen/