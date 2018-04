Bevrijdingsfestival 5 mei 2018 in Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek organiseert ook dit jaar op 5 mei een Bevrijdingsfestival met een feestelijk programma van 10.00-16.30 uur in en rondom het museum met o.a. live muziek en verschillende festiviteiten voor het hele gezin.



Tussen 11.00-16.00 uur kunt u genieten van live muziekoptredens door de Rolling DJ en saxofonist Mr. Saxo-B, die dankzij hun mobiele DJ Booth verspreid over het museumterrein optredens zullen verzorgen. De gehele dag door is er een radioshow met zend- en ontvangstapparatuur uit de oorlog en een tweedehands boeken verkoop door o.a. Documentatiegroep 40-45. Ook zijn er historische jeeps aanwezig.



Grateful Generation Tours organiseert deze dag ieder half uur doorlopend van 10.00-16.30 uur spannende fieldtrips in een authentieke Willy’s MB uit WO2 (2-3 personen, 30 minuten) langs de slagvelden van Market. Kosten: € 7,50 pp, alleen contant te betalen (exclusief € 3,- voor festiviteiten en bezoek museum, de Museumkaart is niet geldig). Van 14.00-15.30 uur vertellen opa’s en oma’s speciaal voor kinderen van 10-12 jaar persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Een beleving voor de jeugd! (Reserveren is noodzakelijk).



Ten slotte heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan een open rondleiding om 14.00 of om 15.00 uur door onze nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’. Het Bevrijdingsmuseum vertelt in deze expositie over de bewogen geschiedenis van het communistisch verzet, in de jaren ’30, tijdens de bezetting en in de naoorlogse periode. De verhalen van het communistisch verzet komen tot leven in historische verzetsobjecten uit Nederland en Duitsland en worden getoond aan de hand van vele verzetsposters, kranten, foto’s, videomateriaal en muziekfragmenten.



De speciale entreeprijs voor het festival bedraagt € 3,- per persoon. Dit is inclusief toegang tot het museum, de festiviteiten en de parkeergelegenheid. De Museumkaart is geldig.



Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 5 mei 2018. Doorlopend van 10.00-16.30 uur.



Entree: €3,- per persoon (incl. museum, festiviteiten en parkeren). Museumkaart geldig.



Reserveren: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl



Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl



Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding