Ontwerp de oost-westverbinding in Merwede| De Merwede ideeën-challenge

Voor alle creatieve denkers, doeners, makers of gewoon plezierhebbers presenteren wij de Merwede ideeën-challenge. De Merwede ideeën-challenge start vandaag op maandag 6 mei 2019. Merwede is de nieuwe stadswijk in ontwikkeling. Deelnemers worden uitgedaagd een aantrekkelijke oost-westverbinding door het gebied te ontwerpen. Zo wordt het gebied ook de komende jaren al goed gebruikt om Merwede per fiets of te voet te bezoeken, maar ook als verbindingsroute door het gebied heen. Iedereen kan meedoen aan de challenge! Je hoeft geen architect of ingenieur te zijn om een tof idee in te sturen. Van jong tot oud, alleen of als team.



Als stadswijk in ontwikkeling liggen er in Merwede heel wat uitdagingen en kansen. Merwede groeit de komende jaren verder uit tot dé proeftuin voor gezond stedelijk leven. Vooruitlopend op die ontwikkelingen wordt nu al gekeken hoe bepaalde plekken in (de openbare ruimte) meer gebruikswaarde kunnen krijgen door middel van verbinding. Op dit moment is Merwede alleen bereikbaar via de Europalaan of Kanaalweg. We willen Merwede nu te voet en op de fiets al beter toegankelijk te maken en daarmee aantrekkelijker. Daarom introduceren we een oost-west route in het gebied. En, mooier nog, daar kun jij aan meedoen!



Tussen kanaal30 en De Stadstuin



Ter hoogte van Kanaal30 aan de Kanaalweg loopt vanuit het Merwedekanaal een waterverbinding door het gebied richting de Stadstuin aan de Europalaan. Eerder al is ter gelegenheid van Winterwinkelen 2018 een symbolische doorbraak gerealiseerd door het hek tussen de bedrijven open te knippen. Zo konden bezoekers vanuit Kanaal30 dwars door Merwede naar De Stadstuin lopen. Daarbij bleek hoe handig het is om snel van west naar oost en andersom door het gebied te kunnen bewegen. Met de Merwede ideeën-challenge die maandag 6 mei 2019 vanuit het eigenarencollectief Merwede van start gaat, willen we een blijvende verbinding realiseren.



Hoe kun jij meedoen?



Deelnemers kunnen hun ontwerpidee (meerdere ideeën indienen is trouwens toegestaan!) insturen via info@merwede.nl. Voor het prijswinnende ontwerp ligt een geldbedrag van € 2.500,- klaar. Het is een ideeën-challenge, dus we zijn uitsluitend opzoek naar een leuk idee. Nadat de Merwede ideeën-challenge is afgerond wordt gekeken naar een mogelijke samenwerking met de winnaar. Daarbij wordt goed gekeken naar veiligheid, kosten en inpassing in de ruimtelijke plannen voor het gebied.



Hoe kiezen we het winnende idee?



Deelnemers kunnen vanaf maandag 6 mei t/m zondag 9 juni 2019 hun ideeën voor een hoogwaardige en aantrekkelijke oost-westverbinding indienen. Deze zal door een vijfkoppige jury* worden beoordeeld. Daarnaast heeft ook het publiek een stem. Verdere informatie over de Merwede ideeën-challenge is te vinden op www.merwede.nl/challenge. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Midzomer Festival op zaterdag 22 juni 2019 in Kanaal30 in Utrecht. De prijs zal overhandigd worden door wethouder Kees Diepeveen, portefeuillehouder Merwedekanaalzone.



*De 5-koppige jury bestaat uit Maaike Perenboom (ontwikkelaar, Synchroon), Toon van Nuland (projectleider, Gemeente Utrecht), Ingmar Creutzburg (Co-creator Unchain the Tigers), Martijn Stemerdink (ontwikkelaar, Janssen de Jong) en Martin Knuijt (landschapsarchitect en directeur OKRA).



Finale: Locatie: Kanaal30 | Kanaalweg 30, Merwede Utrecht | Tijd: van 17.00 - 18:00 uur | Entree: gratis