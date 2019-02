Online Publisher verandert naam naar WePublish

Online Publisher wil meer dan een offline folder digitaliseren.



Oldenzaal - Online Publisher is al 10 jaar een pionier in het digitaliseren van offline folders, nu is het moment om een versnelling hoger te schakelen. Er is een groeiende vraag in de markt om de online folder zo professioneel mogelijk in te zetten, omdat deze belangrijker wordt in de winkelkeuze van elke shopper. Samen met partners en klanten gaat Online Publisher aantonen dat retailers de data uit de online folder kunnen gebruiken voor meer online omzet, winkelbezoekers en offline omzet. De naam WePublish past beter bij deze visie, daarom heet Online Publisher met ingang van woensdag 6 februari WePublish.



De online folder markt



De interesse in de online folder is de laatste 5 jaar verdubbeld (bron: Google Trends) en groeit nog steeds. Ondertussen is de markt voor de fysieke folder volop in beweging. Het medium is nog steeds een belangrijk middel in de klantreis om winkelbezoek en omzet te genereren, zowel online als offline. Afgelopen twee jaar groeide de data die je met de online folder kan genereren uit tot een bron van kansen. Daarom gaat WePublish zich vol inzetten op bereik én resultaat, zowel online als offline.



Shopper data



Uniek aan de data uit de online folder is dat deze het oriëntatiegedrag van shoppers bijhoudt, elke week weer. Dat betekent dat een shopper profiel opgebouwd wordt met interesses die up-to-date zijn. Met deze data kan WePublish samen met de retailer werken aan hogere online conversies, maar ook inzicht genereren in winkelbezoeken en product trends. WePublish gelooft zelfs dat er met genoeg data voorspelt kan worden welke weekaanbiedingen het beste gaan presteren binnen een productcategorie.



“Het afgelopen jaar hebben we hard ontwikkeld aan onze state-of-the-art techniek en onze data gedreven dienstverlening en positionering. Dit staat nu als een huis en biedt legio mogelijkheden voor de retailmarkt van vandaag maar ook zeker in de toekomst. Retailers kunnen hierdoor veel relevanter zijn in hun aanbod voor de shopper. Van inkoop tot aankoop, offline en online.” , aldus Managing Director Nienke Bruggeman.



Ambities internationaal



Met deze nieuwe data dienstverlening richt WePublish zich op retail klanten, maar ook op platformen die folders verzamelen. In Nederland werkt WePublish al samen met Spotta om deze technologie in te zetten. WePublish richt zich daarmee ook op de Europese platform markt om samen met partners of platformen internationaal retailers beter te laten presteren met behulp van deze shopper data.



“Onze dienstverlening stelt retailers, platformen en enterprises in staat hun performance sterk te verbeteren en vele nieuwe verdienmodellen aan te raken. Met de innovatieve data dienstverlening en techniek zijn we nu al marktleider in Nederland en helemaal klaar om deze ambitie verder internationaal uit te rollen. WePublish schakelt dus een versnelling hoger.”, aldus Nienke Bruggeman.