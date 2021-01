FME: "Steunpakket mist investering in innovatie"

Hoewel ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME blij is dat het kabinet 7,6 miljard euro extra in de economie pompt, mist het aanvullende steunpakket concrete investeringsregelingen om de Research & Development (R&D) budgetten in de breedte te verruimen. ”Dit steunpakket biedt een uitkomst voor de korte termijn, voor de lange termijn moeten nu écht meer innovatiegelden vrijkomen bij de overheid. Innovatie is namelijk de enige manier om uit deze crisis te komen en is de zuurstof van de Nederlandse economie”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.



Door de verlenging van de lockdown krijgen bedrijven te maken met verdere omzetdalingen. Dat heeft grote gevolgen voor de investeringen in innovatie die bedrijven kunnen doen. Uit recent onderzoek[1] van FME blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven in de technologische sector dit jaar niet kan investeren en dat 40% van de ondernemers wil dat de overheid extra geld uittrekt voor innovatie.



Kabinet steunt R&D mobiliteit



De aangekondigde subsidieregeling voor de mobiliteitsindustrie ontvangt FME met open armen. Deze meerjarige subsidieregeling sluit aan op de eerdere oproep van de partijen FME, HTSM, RAI Automotive NL, NMT, LRN en NAG.



Deze partijen riepen het kabinet vorige week op geld vrij te maken om de mobiliteitssector te helpen verder te innoveren. Ook daar staan de investeringen ernstig onder druk. De mobiliteitssector kan nu door met bijvoorbeeld het produceren van lichtere materialen voor vliegtuigen, het elektrificeren van energiesystemen van schepen en verder met de ontwikkeling van motoren voor waterstof.



De subsidieregeling is niet alleen goed nieuws voor de Nederlandse energietransitie, maar ook voor de Nederlandse economie. Op deze manier waarborgen we de innovatiekracht van de Nederlandse maakindustrie, die zo noodzakelijk is om onze toekomstige welzijn en welvaart zeker te stellen.



[1] bron: FME enquête januari 2021, 630 respondenten