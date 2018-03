Wederom meer Nederlandse octrooiaanvragen bij Europees Octrooibureau

Wederom meer Nederlandse octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau

Octrooiaanvragen ingediend door Nederlandse bedrijven gegroeid met 2,7% in 2017

Nederland op de tweede plaats in octrooiaanvragen per capita

Noord-Brabant diende – regionaal gezien – de meeste aanvragen in en is in Europa de nummer 5 regio betreffende octrooiaanvragen

Meeste Nederlandse octrooiaanvragen door Koninklijke Philips, Philips Lighting en DSM





Brussel/München, 7 maart 2018 – Nederlandse bedrijven dienden in 2017 meer octrooiaanvragen in bij het Europees Octrooibureau (EOB). Het aantal steeg met 2,7%, waarmee een daling in het voorgaande jaar (-4,1%) is goedgemaakt. (Fig.: Groei in Nederlandse octrooiaanvragen bij het EOB). Met 7.043 octrooiaanvragen stond Nederland in 2017 op nummer 4 in Europa en wereldwijd op nummer 7. Kijkend naar het aantal octrooiaanvragen bij het EOB in relatie tot het aantal inwoners van een land, stond Nederland op een tweede plaats, achter Zwitserland, met 412 aanvragen per miljoen inwoners, gevolgd door Denemarken, Zweden en Finland. (Fig.: Aanvragen per miljoen inwoners).

In 2017 ontving het Europees Octrooibureau een nieuw recordaantal van bijna 166.000 Europese octrooiaanvragen, een stijging van 3,9% ten opzichte van 2016 (EU28: + 2,6%). (Fig.: Groei van Europese octrooiaanvragen). De aanvragen uit China (+ 16,6%) stegen opnieuw sterk, waardoor het Aziatische land Zwitserland inhaalde en voor de eerste keer in de top-5 van het landenoverzicht kwam naast de Verenigde Staten, Duitsland, Japan en Frankrijk. (Fig.: Herkomst van aanvragen).

"2017 was een positief ‘octrooi-jaar’ voor Europa", aldus EOB-voorzitter Benoît Battistelli. "De groeiende vraag naar Europese octrooien bevestigt de aantrekkingskracht van Europa als een toonaangevende technologiemarkt. Ook Europese bedrijven hebben meer octrooien ingediend dan ooit tevoren – dit is het bewijs van hun innovatiekracht en van hun vertrouwen in onze diensten. Het EOB heeft met succes gereageerd op de aanhoudende vraag naar efficiency maatregelen die de productie, productiviteit en stiptheid hebben verhoogd. Tegelijkertijd hebben we de kwaliteit van onze producten en diensten verbeterd, en de werk-achterstand verder verminderd. De medewerkers van het EOB moeten worden geprezen voor hun voortreffelijke inspanningen in 2017, wat heeft geleid tot de beste resultaten van het Bureau ooit.”

Koninklijke Philips, Philips Lighting, DSM en Airbus in de top van Nederland

Koninklijke Philips was met 1.733 aanvragen veruit de meest actieve octrooiaanvrager van Nederland bij het EOB, gevolgd door het recent opgerichte Philips Lighting (700). Koninklijke Philips en Philips Lighting werden gevolgd door DSM (395), Airbus (366) en NXP (349) (Fig.: Nederlandse topaanvragers bij het EOB in 2017).

De voornaamste technologieën met de meeste Nederlandse octrooiaanvragen waren Medische Technologie, gevolgd door Elektrische Machines/Apparaten/Energie en Computertechnologie. Binnen de belangrijkste technologiegebieden stegen de aanvragen uit Nederland het sterkst in Optica (+ 31%), Biotechnologie (+ 25%) en Chemie (+ 24%).

Noord-Brabant provincie met de meeste octrooiaanvragen; Eindhoven nummer 1

Regionaal gezien diende Noord-Brabant met 51,9% (+ 3,7%) de meeste octrooiaanvragen in van alle Nederlandse aanvragers, en was in de Europese regio’s de vijfde aanvrager bij het EOB in 2017. (Fig.: Toonaangevende Europese regio's bij het EOB in 2017). Noord-Brabant werd gevolgd door Zuid-Holland (14,8%, gezakt van 15,3%) en Limburg (11,3%, gestegen van 10,2%). De grootste groei in het aantal octrooiaanvragen was te zien in Drenthe (+ 43,5%) en Friesland (+ 20,6%). Eindhoven staat in de steden-ranglijst bovenaan met 2.822 octrooiaanvragen, ofwel een aandeel van 40,1%, daarmee Amsterdam (459 aanvragen, groei van 8,3% ten opzichte van 2016) en Rotterdam (254, -2,3%) ver achter zich latend.

Groei in heel Europa

De meeste Europese landen dienden in 2017 meer octrooiaanvragen in bij het EOB dan in 2016 (Fig.: Top-50 aanvragende landen). Van de landen met veel octrooiaanvragen, dienden het Verenigd Koninkrijk (+ 2,4%) en Duitsland (+ 1,9%) de meeste aanvragen in. Na een daling van 2,4% in 2016, steeg het aantal octrooiaanvragen in Frankrijk weer licht

(+ 0,5%). België was de enige van de grote Europese indienende landen met minder octrooiaanvragen in 2017 (- 1,9%). Van de landen met minder octrooiaanvragen, dienden Denemarken (+ 13,1%), Oostenrijk (+ 8,2%), Spanje (+ 7,4%), en Zweden (+ 4,9%) de meeste aanvragen in.

Meeste aanvragen in Medische Technologie

Medische Technologie blijft het werkveld met het grootste aantal octrooiaanvragen bij het EOB (+ 6,2%), opnieuw gevolgd door Digitale Communicatie en Computertechnologie (Fig.: Technische werkvelden met de meeste aanvragen). De sterkste groei (van de top-10 werkvelden) was in de Biotechnologie (+ 14,5%), gevolgd door Farmaceutische Producten (+ 8,1%) en Metingen (+ 6,6%).

Huawei aan kop in EOB-bedrijvenranglijst

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het EOB, stond een Chinees bedrijf, Huawei, bovenaan in de EOB-bedrijvenranglijst voor het indienen van de meeste octrooiaanvragen. Het nam daarbij de toppositie van Koninklijke Philips over (die na de spin-off van Philips Lighting en Lumileds nu op de zesde plaats staat). Siemens steeg van de zesde naar de tweede plaats, gevolgd door LG, Samsung en Qualcomm. De top-10 van aanvragers bestond uit vier bedrijven uit Europa, drie uit de Verenigde Staten, twee uit Korea en één uit China (Fig.: Top-10 aanvragers in 2017).

Voor meer gedetailleerde statistieken en rapportage met betrekking tot 2017 zie het Jaarlijkse rapport van het EOB: www.epo.org/annual-report2017

Over het EOB

Met meer dan 7.000 medewerkers is het Europees Octrooibureau (EOB) een van de grootste Europese instellingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in München, er zijn eveneens vestigingen in Den Haag, Berlijn, Wenen en Brussel. Het EOB werd opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van octrooien in Europa te versterken. Dankzij de gecentraliseerde octrooiprocedure van het EOB kunnen uitvinders hun uitvindingen op een bijzonder doeltreffende manier in de 38 landen die lid zijn van het Europees Octrooibureau beschermen. Het EOB is bovendien ‘s werelds toonaangevende instantie op het gebied van octrooi-informatie en octrooi-onderzoek.