Het Nationale Theater komt met uitgebreid 4 mei programma

Het Nationale Theater in Den Haag staat samen met Theater na de Dam en Firma MES uitgebreid stil bij de Nationale Herdenking voor oorlogsslachtoffers op 4 mei. Op locatie en in de theaterzalen van Theater aan het Spui, Zaal 3 en de Koninklijke Schouwburg vinden tal van voorstellingen plaats, zoals de Caribische heldenwandeling en De laatste getuigen.



Caribische verzetshelden



Oorlogen én solidariteit reiken vaak over vele grenzen heen. Zo hebben Caribische Nederlanders een belangrijke rol gespeeld in het beslechten van de Tweede Wereldoorlog, onder meer in Den Haag. De Caribische heldenwandeling verhaalt hoe zij levens redden door hun inzet in de strijdkrachten, het verzet en als onderduikadres. De wandeling eindigt op de plek waar Anton de Kom, George Maduro, Boy Ecury en Waldemar Nods (Sonny Boy’s vader) gevangen hebben gezeten. Op 4 mei vindt er vanaf 14.30 een bijzonder programma plaats dat start in het Haags Historisch Museum. Familieleden van oorlogsheld George Maduro overhandigen persoonlijke stukken aan het museum. Vervolgens kan voor 22,50 euro gebruik worden gemaakt van het heldenarrangement met lezing over Maduro in het Haags Historisch Museum, een wandeling rondom het thema Caribische verzetshelden onder leiding van Valika Smeulders, een diner in de HNT Studio's. Afsluitend wordt de voorstelling De laatste getuigen bezocht in de Koninklijke Schouwburg.



De laatste getuigen



Verzet: vechten voor de vrijheid is het thema van de vierde editie van de voorstelling De laatste getuigen, die op 4 mei na 20.00 uur te zien is in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er komen acht verhalen voorbij van krijgsgevangen genomen soldaten, gearresteerde verzetsmensen en soldaten die vanuit de hele wereld hebben gevochten voor de vrijheid gedurende de Tweede Wereldoorlog. Vijf Hagenaren vertellen het oorlogsverhaal van hun vader of broer samen met acteurs van Het Nationale Theater. De oorlogsherinneringen aan Anton de Kom, Hans Ringers, Rawi Noto Soeroto en Evert Jansen worden op deze manier levend gehouden. Dit jaar zijn er voor het eerst ook lege tafeltjes, die ook bemand worden door acteurs. De lege plek naast hen staat symbolisch voor drie overleden soldaten: George Maduro, Pim Boellaard (beiden gevochten in Den Haag) en August Mijnhijmer (behoeder van de olietransporten). Dit jaar doen onder meer Romana Vrede, Hein van der Heijden, Mark Rietman en Bram Suijker van ensemble van Het Nationale Theater mee aan de voorstelling.



Theatermaken in de Tweede Wereldoorlog



In Zaal 3 in Den Haag wordt op 4 mei om 18.30 uur stilgestaan bij theatermakers uit de Tweede Wereldoorlog. Wat betekent het om acteur te zijn in oorlogstijd? Met extra aandacht herdenken we Bob Oosthoek, een acteur en verzetsheld die ondergedoken zat op de Regentesselaan. Daar speelde hij clandestiene voorstellingen en hielp hij met zijn verzetsgroep duizenden joden aan valse papieren. Zijn dochter, Flos Mars, komt vertellen over zijn leven, zijn heldendaden en het gemis wat hij heeft achtergelaten.



Toen kwam de haring weer



Vrijdag 4 mei (19.00 uur) en zaterdag 5 mei (13.00 uur) staan in het teken van Toen kwam de haring weer. Jongeren uit Den Haag en Scheveningen verdiepten zich onder leiding van diverse theatermakers in de geschiedenis van Scheveningen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Hun herinneringen en verhalen vormen de basis van de voorstelling Toen kwam de haring weer: Een theatrale route vol animaties, scènes en installaties. Over de evacuaties in Scheveningen, waar water en land onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Over de zee die vijf jaar lang gesloten was en waar de haring na de bevrijding met bákken kon worden opgevist.



De Tweede Wereldoorlog eindigt vandaag



Op verzoek van Theater Na de Dam heeft Arnon Grunberg een nieuw toneelstuk geschreven dat op 4 mei bij alle grote toneelgezelschappen in het hele land wordt gepresenteerd. De Tweede Wereldoorlog eindigt na vandaag is een tragikomedie over een holocaust overlevende in het #metoo tijdperk. Over de macht van het slachtoffer, over schuldgevoel en zelfvernietiging, over het verleden als chantagemiddel. In de foyer van Theater aan het Spui spelen acteurs van Het Nationale Theater om 20.15 uur fragmenten uit de tekst De Tweede Wereldoorlog eindigt na vandaag. Toegang is gratis. Voorafgaand hieraan is er een stiltemoment bij het Joods Herdenkingsmonument aan het Rabbijn Maarssenplein in Den Haag. Na dit programma kan er worden aangehaakt bij de voorstelling Maak je over mij geen zorgen van Firma MES in Zaal 2.



Maak je over mij geen zorgen



Bij de verbouwing van het Haagse restaurant Walter Benedict in 2014 wordt een koffer met brieven en foto's gevonden. De brieven zijn geschreven tussen 1938 en 1945 en blijken eigendom van de Joodse Israel Bachrach, die in 1942 vanuit Den Haag naar Zwitserland vluchtte. Theatergroep Firma MES hoorde over dit verhaal tijdens een etentje en duikt voor Theater Na de Dam in de inhoud van de koffer. Wie was deze Israel? Hoe is zijn leven verlopen en wat vertellen zijn brieven ons nu? Op 4 mei is Maak je over mij geen zorgen te zien in Theater aan het Spui om 21.00 uur.



