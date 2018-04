Werkgevers tevreden over afgestudeerde mbo’ers

Werkgevers zijn tevreden over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het rapport dat SBB vandaag aan de minister van OCW aanbood. 80% van de werkgevers beoordeelt de beroepsvaardigheden van recent afgestudeerde mbo’ers goed tot zeer goed.



Werkgevers beoordeelden recent gediplomeerde mbo-werknemers op zeven criteria: vakkennis, beroepsvaardigheden, beroepshouding, taal- en rekenvaardigheden, omgang met collega’s en leidinggevenden, bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf en het vermogen zich in het vak te ontwikkelen en bij te leren. De uitkomsten geven een positief beeld op deze aspecten.



Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, duovoorzitter SBB: “Dit onderzoek laat zien dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven loont. Werkgevers zijn actief betrokken bij het mbo en de waardering van de werkgever voor de afgestudeerde mbo-student spreekt uit dit resultaat. Samen blijven we stappen maken om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren”.



De respondenten zijn, net zoals bij de eerste meting in 2016, het meest tevreden over de criteria ‘omgang met collega’s en leidinggevenden’ en ‘bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf’. 87% de werkgevers beoordeelt omgang met collega’s en leidinggevenden met goed tot zeer goed, 88% vindt dit van de bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf.



Het onderzoek is gericht op leerbedrijven en niet-leerbedrijven die minimaal één recent afgestudeerde mbo’er in dienst hebben. Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voerde SBB het onderzoek uit. Uit een aanvullende analyse blijkt dat er geen verschil is in tevredenheid tussen leerbedrijven en niet-leerbedrijven.



De verschillen tussen de tevredenheid over een recent afgestudeerde bol- of bbl-student zijn minimaal. Ook is gekeken naar het verschil in tevredenheid tussen de opleidingsniveaus. Daaruit blijkt dat de tevredenheid van werkgevers iets toeneemt, naarmate het opleidingsniveau van stijgt.



Het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Het rapport is te vinden op www.s-bb.nl/nieuws/werkgevers-tevreden-over-afgestudeerde-mboers.