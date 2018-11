Ondernemerspanel OnderhoudNL: flexibele schil in hoogseizoen gedaald

De gemiddelde flexibele schil bij de leden van OnderhoudNL is afgenomen van 45% in het hoogseizoen van 2017 naar 36% in het afgelopen seizoen. Daarmee lijkt deze over zijn piek heen te zijn. Dit blijkt uit het zojuist verschenen Ondernemerspanel van OnderhoudNL, gebaseerd op in oktober j.l. uitgevoerd onderzoek onder de leden.



“De teruggang van de flexschil heeft te maken met het feit dat de vraagbehoefte stabieler is geworden en dus ondernemers weer medewerkers vast aannemen, maar vooral met een tekort aan beschikbare vakkrachten dat ook wordt gevoeld door de flexorganisaties”, zegt directeur Okke Spruijt. “We moeten ons gaan richten op het om-, bij- en herscholen van mensen die nog niet over de competenties beschikken, die wij zo graag zien in dit vak”, vervolgt Spruijt. Veel bedrijven verwachten dat helaas ook de klant de gevolgen hiervan zal voelen. Twee derde van de ondervraagden ziet de flexibiliteit naar de klant minder worden, aldus de uitkomsten van het onderzoek.