Jury De Grote Poëzieprijs 2021 bekend

Inez Boogaarts (1962), directeur van Poetry International

Jeroen Dera (1986), neerlandicus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, poëzierecensent voor de Standaard der Letteren en redacteur van tijdschrift DW B.

Nisrine Mbarki (1977), schrijver, dichter, literair vertaler en programmamaker

Thomas Möhlmann (1975), dichter, programmamaker, schrijfdocent, redacteur van poëzietijdschrift Awater en poëziebloemlezer

Frits Ritmeester, (1948), neerlandicus, bekend als radiomaker Frits Spits, onder meer van het programma De Taalstaat op NPO Radio 1

De Grote Poëzieprijs 2021 is een prijs voor een Nederlandstalige poëziebundel die voor het eerst in boekvorm is gepubliceerd tussen 1 januari en 31 december 2020. Inzenden voor de prijs kan tussen 1 september en 31 december 2020. De winnaar van € 25.000 wordt bekendgemaakt in juni 2021.De bundels worden beoordeeld door een vijfkoppige jury, die voor één jaar wordt benoemd. De jury van De Grote Poëzieprijs 2021 bestaat uit professionele dichters en poëziekenners én hartstochtelijke liefhebbers:De jury stelt een longlist samen van minimaal tien en maximaal vijftien bundels, die in februari 2021 bekendgemaakt wordt. De jury nomineert vijf bundels voor de shortlist. Deze genomineerde bundels worden eind maart 2021 (rond Wereld Poëziedag) bekendgemaakt. In juni 2021 wordt de winnaar bekendgemaakt.De Grote Poëzieprijs is de voortzetting van de VSB Poëzieprijs (1994 – 2018). De prijs wordt georganiseerd door Prijs de Poëzie, die ook de Gedichtenwedstrijd organiseert (voorheen de Turing Gedichtenwedstrijd).Aan de prijs is een keur aan publieksprogramma's en educatieve trajecten verbonden die - samen met de genomineerde bundels en dichters - de stand van zaken in de Nederlandstalige poëzie in beeld brengen.In 2020 ontving Vrouwkje Tuinman de Grote Poëzieprijs, voor haar bundel Lijfrente. De jury maakte daarvoor een keuze uit 118 inzendingen.Prijs de Poëzie is een productie van de Poëzieclub. De prijs wordt mogelijk gemaakt door De Brakke Grond, het Elise Mathilde Fonds, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de Turing Foundation, Lirafonds en School der Poëzie - en alle deelnemers.Fotograaf: Annelies Verhelst