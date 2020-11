'Maak met die extra bomen juist schoolpleinen interessanter voor merels en roodborstjes'

Dit is een expertquote van Vincent van der Veen van IVN, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Alle basisschoolkinderen gaan een boom planten | ANP



Deze week werd bekend dat alle kinderen tijdens hun basisschooltijd een boom gaan planten. Minister Schouten en de provincies willen zo op jaarbasis 180.000 extra bomen planten in Nederland. Natuurlijk kan IVN Natuureducatie dit alleen maar toejuichen, maar voor de kinderen is het juist belangrijk dat die bomen vooral in hun eigen speel- en leeromgeving worden geplant: op of bij het schoolplein dus.



Met een boom op het schoolplein plant je hem niet alleen; je ziet ook hoe hij groeit en welke diertjes er allemaal komen wonen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je schoolplein interessant wordt voor een merel of een roodborstje? Dat is voor kinderen interessant en natuurlijk tof als ze die uiteindelijk ook terugzien.



Als je bomen plant op je eigen schoolplein pluk je er daarnaast soms letterlijk de vruchten van, wat een boom voor kinderen natuurlijk extra aantrekkingskracht geeft. Ook zorgt een boom bijvoorbeeld voor wat schaduw of gewoon groen geluk. Bomen vormen een vluchtheuvel voor de geest in de stad. Door ze daar te planten zorg je er echt voor dat je kinderen verbindt met de natuur.



Als kinderen helpen bij het planten van bossen verder weg, investeer dan ook in natuureducatie ter plekke. Zorg er dus voor dat kinderen nog eens terug kunnen komen bij de door hen geplante boom.



Vincent van der Veen is Programmamanager Kind & Natuur bij IVN Natuureducatie.