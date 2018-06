Wat ben jij waard? - Validering van werkervaring

NSS EPALE lanceert e-magazine over validering van werkervaring.



Door validering van kennis en ervaring kan iemand aantonen wat hij of zij in huis heeft en dus waard is. Dat is van belang om je verder te ontwikkelen. Validering kan voor iedereen van toepassing zijn, ongeacht afkomst, leeftijd, werkzoekend of werkend, laag of hoog opgeleid.



Vooral voor werkzoekenden en voor met werkloosheid bedreigde medewerkers is het belangrijk aan te kunnen tonen wat zij door werkervaring hebben geleerd. Maak kennis met het EPALE-magazine 'validering van kennis en ervaring', een bundeling van instrumenten, interviews, artikelen en toepasbare voorbeelden.



Over EPALE



Het digitale platform EPALE is een must voor iedereen die beroepsmatig een rol speelt bij het leren van volwassenen in Europa. EPALE is een community voor en door professionals die ontwikkelingen op het gebied van volwassenen in heel Europa bundelt in thema’s, discussies en opiniërende bijdragen. Er is nieuws, er zijn (leer)materialen en evenementen en er zijn mogelijkheden om (online) samen te werken. EPALE is beschikbaar in meer dan 30 talen.



EPALE is een initiatief van de Europese Commissie en maakt deel uit van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ voor onderwijs, jeugd en sport. In Nederland is CINOP aangewezen als National Support Service (NSS) en heeft als taak om EPALE te laten leven bij iedereen die zich inzet voor het leren van volwassenen.



Verbetering van de volwasseneneducatie en versterking van deze sector staan centraal. Momenteel zijn er al 30.000 geregistreerde gebruikers. Profiteer ook van alle mogelijkheden op EPALE en maak een profiel aan op https://ec.europa.eu/epale/nl/user/register



Download het EPALE magazine op https://issuu.com/epale_nl/docs/epale_magazine_nummer6_mei2018