Rectificatie: Uitnodiging 85e verjaardag Bram van der Vlugt op 28 mei

Op dinsdag 28 mei* speelt Bram van der Vlugt de laatste voorstelling van ‘Vogel’ in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hij viert die dag ook zijn 85e verjaardag. Speciaal voor deze gelegenheid wordt de Koperen Kees, het merkteken dat het meetpunt is op het podium van elk theater, vervangen door de Bronzen Bram, vernoemd naar Bram van der Vlugt. Na afloop van de voorstelling wordt Van der Vlugt verrast door o.a. Erik van Muiswinkel en wordt de Bronzen Bram in het toneel van de Koninklijke Schouwburg geschroefd. We nodigen u van harte uit om bij de voorstelling en dit feestelijke moment aanwezig te zijn.



Vogel



Het toneelstuk ‘Vogel’ is speciaal geschreven voor Bram van der Vlugts 85e verjaardag. In een verlaten stationsgebouw woont Martinus. Hij kampt met een onopgelost oorlogsverleden. Samen met zijn kleinzoon probeert hij grip te krijgen op die ene pijnlijke waarheid uit de oorlog. Er ontstaat een confrontatie tussen twee generaties.



In deze voorstelling gaat Bram van der Vlugt het avontuur aan met de veel jongere theatermakers Roelof Pothuis en Thijs Prein. ‘Vogel’ is een ode aan de kracht van het verhaal. De spannende verhalen van de oude man doen je het verlangen naar de waarheid vergeten. Never let the truth ruin a good story.



*in het vorige persbericht stond woensdag 29 mei. De correcte datum is dinsdag 28 mei.