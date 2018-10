Stop in 4 uur met roken, samen met stichting Ik Stop Ermee en Prescan

Stoptober. Het is de maand die rokers moet aansporen om de sigaretten voorgoed aan de kant te leggen. Prescan, specialist in preventief medisch onderzoek, organiseert samen met stichting Ik Stop Ermee 6 gratis bijeenkomsten voor ruim 700 deelnemers. De cursus doet in 4 uur tijd het geheim van een rookverslaving uit de doeken. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via https://www.prescan.nl/stoptober/



Voor de mensen die denken dat stoppen met roken te moeilijk is, schept de cursus 'Ik stop ermee' hoop: 'Onze methode is uniek. Het geheim van de cursus is dat alle raadsels rondom het roken worden ontrafeld. Daarna is stoppen zo makkelijk, het is bijna leuk.’, zegt Hugo Hairwassers, van stichting IkStopErmee. De unieke methode heeft een zeer hoog slagingspercentage. Er komen bijvoorbeeld geen nicotinevervangers aan te pas en stichting Ik Stop Ermee is zelfs faliekant tegenstander van het gebruik van deze medicatie. Kortom, in 4 uur stoppen met roken zonder hulpmiddelen, trucjes, gewichtstoename of allerhande schrikbeelden.



De workshop beantwoordt vragen als 'waarom rook je (nou echt)' en 'waarom is stoppen zo ingewikkeld (fysiek en mentaal)'? Ook leren de deelnemers hoe ze níet moeten stoppen - denk aan minderen, onthouding, vervangen, eten en medicijnen - en hoe ze wél stoppen. 'In deze cursus gebruiken we de kennis van de tabaksindustrie tegen de tabaksindustrie. Hoe werkt roken nou echt? U krijgt van ons een stappenplan en zeven eenvoudige instructies', zegt Hugo Hairwassers.



‘Prescan biedt Nederlanders sinds 2003 de mogelijkheid om zelf te kiezen voor preventief medisch onderzoek. Door vroege diagnose kun je ziekte voorblijven en langer genieten van je leven. Preventief onderzoek is goed, maar een gezonde levensstijl is minstens zo belangrijk. Daarom bieden we deze cursus aan, voor iedere roker die klaar is met het roken en er klaar voor is om te stoppen', zegt Eddy van Heel, oprichter van Prescan. Rokers sterven gemiddeld tien jaar vroeger dan niet-rokers, blijkt uit internationale studies. En ruim de helft van de mensen die blijven roken, sterven aan de gevolgen hiervan. In Nederland zijn dit jaarlijks ongeveer 20.000 mensen. Zij overlijden aan een ziekte die door roken is veroorzaakt, blijkt uit informatie van het Trimbos-instituut.



Aanmelden kan via https://www.prescan.nl/stoptober/