Aardewerk toont van Vianen zilver op TEFAF New York Fall 2018

Op TEFAF New York Fall, die 27 oktober opent, toont A. Aardewerk Antiquair Juwelier uit Den Haag – de zilver en juwelen specialist die ook bekend is van Tussen Kunst & Kitsch- een zoutvat van de Rembrandt onder de zilversmeden; Adam van Vianen.



Dit technische hoogstandje is in 1624 gemaakt door één van Nederlands beroemdste zilversmeden en behoort tot de hoogtepunten van het Nederlandse zilver aller tijden. Het zoutvat toont de nimf Galatea zittend op het schelpvormige pantser van een zeemonster uit Ovidius’ Metamorphoses. Het maken van bijna losstaande figuren werd in het algemeen als een bravourestukje beschouwd dat de edelsmid op één lijn plaatste met de beeldhouwers uit die tijd. Zelfs naar hedendaagse maatstaven is het nog steeds een uitzonderlijk fantasierijk vormgegeven stuk en is het haast onvoorstelbaar dat het zoutvat uit één vlakke plaat zilver is gedreven. Technisch is dit zo moeilijk dat geen enkele andere zilversmid dat heeft weten te evenaren.



Zeldzaam



Stukken van Adam van Vianen zijn uiterst zeldzaam en maken vrijwel allen deel uit van museale collecties over de gehele wereld zoals het Metropolitan Museum in New York, het Boston Museum of Fine arts en het Victoria & Albert Museum in Londen. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft het grootste aantal stukken van Vianen in de collectie en heeft recent een tentoonstelling aan Kwab en aan het werk van Adam en zijn volgers gewijd. Het is dan ook uitzonderlijk dat Aardewerk dit stuk kan presenteren.



“Dit is een echte Rembrandt in zilver” Aldus Emiel Aardewerk.



De Van Vianen Familie en Kwab



De Utrechtse familie Van Vianen heeft een aantal zeer begaafde zilversmeden voortgebracht. De broers Adam (1568-1627) en Paulus (ca. 1570-1613) waren samen met Adam ‘s zoon Christiaan de beroemdste. Ze hebben een grote invloed gehad op de overgang van een internationale renaissancistische stijl naar een specifiek Nederlandse uitwerking van de vormentaal van de barok. Deze kwabstijl is de belangrijkste en meest sensationele Nederlandse bijdrage geweest aan de ontwikkeling van de decoratieve kunst in Europa. De Vianens hebben een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van deze stijl. Hun werk was een bron van inspiratie voor andere artiesten zoals Rembrandt van Rijn. Fantastische zeemonsters en beesten, raadselachtig vormgegeven lichamen en vloeibare contouren die als stroop van een lepel lijken te druipen. Vooral Adam combineert deze organische vormen met fantasiedieren en zeemonsters die kwab werd genoemd. De vraag naar Kwab ontwerpen voor de interieurs van de elite verspreidde zich over Europa. Nederlandse artiesten die in deze stijl werkten waren zeer populair. Het belang van het werk van de Vianens ligt dan ook niet alleen in de uitzonderlijke stukken die zij maakten maar evenzeer in het blijvende effect wat zij daarmee op de Noord-Nederlandse edelsmeedkunst hebben uitgeoefend.



Galatea



In dit zoutvat vormt de zittende vrouw het meest prominente onderdeel. Het is de zeenimf Galatea uit Ovidius Metamorfoses. In zijn Metamorfoses, verteld Ovidius het verhaal van Galateas liefde voor Acis, de zoon van een rivier God die vermoord werd door zijn rivaal, de Cyclops Polyphemus. Dit was een populair thema in de 16e en 17e eeuw vooral in Nederland waar de zee zo’n belangrijke rol speelde. Zout was in die tijd uiterst kostbaar. Eenieder die zich zout kon veroorloven wilde graag een mooi en indrukwekkend zoutvat hebben om het zout in te kunnen presenteren. Het was gebruikelijk om het zoutvat op tafel neer te zetten voor de belangrijkste gast die aanzat waarmee zijn status werd onderstreept. Op Galatea’s hoofd rust een schelpvormig bakje waar zout in kan worden gedaan wat tevens door de staart van het monster ondersteunt wordt.



Gesigneerd: A.o.24. A. DE. VIANA. FE







Afmetingen:



Hoogte 19,5 cm



Gewicht 589 gram







Uitgebreide literatuur, tentoonstellingen en herkomstlijsten beschikbaar.



Over A. Aardewerk:



Emiel en Esther Aardewerk zijn de eigenaren van A. Aardewerk Antiquair Juwelier, een familiebedrijf gespecialiseerd in de hoogste kwaliteit Antiek Nederlands zilver uit de 17e en 18e eeuw en antieke juwelen. De geschiedenis van de firma gaat terug naar het begin van de 20e eeuw. In 1970 opende Abraham Aardewerk met zijn echtgenote de huidige galerie in ‘s-Gravenhage.



Emiel en Esther, die tussen het antiek opgroeiden, kwamen in 1995 in de zaak. Zij zijn de vierde generatie antiek experts. Beide treden op als expert in het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch



A. Aardewerk Antiquair Juwelier is sinds 1995 deelnemer aan de internationale TEFAF Kunst en Antiekbeurs in Maastricht, sinds 1993 aan Pan Amsterdam en sinds 2016 aan TEFAF New York.