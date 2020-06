Bezoekers van Den Haag krijgen persoonlijke tips

Bezoekers die voor Den Haag als vakantiebestemming kiezen, krijgen persoonlijke tips om de onontdekte kant van de stad te zien. In de campagne ‘Den Haag een zee van ruimte’ van The Hague Marketing Bureau spelen de verborgen parels van de stad een hoofdrol. Door het invullen van een korte vragenlijst op denhaag.com/zeevanruimte krijgen bezoekers een op maat gemaakt stadsbelevingsprogramma aangereikt.



Marco Esser, directeur The Hague Marketing Bureau: “Op deze digitale manier geven we tips waar bezoekers de verborgen Haagse parels kunnen vinden. Denk aan de kunstmatige krater het ‘Hemels Gewelf’ in Kijkduin of het prachtig weidse duingebied Meijendel ten noorden van Den Haag, maar ook komt de picknickboot in het Westbroekpark voorbij. Op deze manier zorgen we voor spreiding, waarborgen we het ervaren van genoeg ruimte en kunnen bezoekers op een veilige en gezonde manier Den Haag beleven.”



Onontdekte parels: van Madestein tot het Zwarte Pad



The Hague Marketing Bureau wil dat bezoekers niet alleen op de geijkte plekken komen, maar van heel Den Haag genieten. De tips variëren daarom van sportvissen op een vissersboot, proeverijen, roeien in het Westbroekpark, een street art beleving in de Binckhorst, picknicken op Landgoed Clingendael, recreëren in Madestein en skaten in het Zuiderpark. De horeca-adressen die de bezoeker gesuggereerd krijgt, reiken van Kijkduin tot en met strandpaviljoens op het Zwarte Pad. Uiteraard krijgt de Haagse binnenstad ook een plek, samen met winkelgebieden buiten het centrum, zoals de Frederik Hendriklaan, Denneweg/Frederikstraat en het Zeeheldenkwartier. De programma’s zijn samengesteld op basis van iemands levensstijl. Mensen die van luxe en stijl houden krijgen onder andere als suggestie te gaan winkelen rondom het Noordeinde. Avonturiers ontdekken de Binckhorst en krijgen de Zandmotor te zien. Gezinnen jutten op het strand bij Kijkduin en maken kennis met de Wonderkamers in het Kunstmuseum. Plezierzoekers suppen (stand-up-paddling) in de Haagse grachten en vinden hun plek op de terrasboten langs de Dunne Bierkade.



Ruimte in Den Haag, de groenste Europese stad aan zee



In november 2019 betitelde het grote Franse nieuwsplatform ‘Le Monde’ Den Haag als groenste stad van Europa. Samen met de unieke ligging aan zee en het hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod is de stad zo aantrekkelijk voor zowel cultuur- als natuurliefhebbers. Vanaf de historische binnenstad sta je binnen 15 minuten met je voeten in het zand. Het strand van het bekende Scheveningen waar altijd van alles te doen is, maar ook van plekken als het Zuiderstrand vlakbij Kijkduin en het noordelijkste stukje richting Wassenaar. Brede stukken zandstranden waar altijd ruimte is. De beschermde natuurgebieden binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen, zoals het Westduinpark en het eerder genoemde Meijendel, bieden de bezoeker mooie wandel- en fietsroutes en letterlijk een zee van ruimte”.