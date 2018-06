Opvallende verschillen in parkeergedrag automobilisten

Er zijn duidelijk verschillen te zien tussen automobilisten als het gaat om hun auto parkeren als zij op reis gaan. Uit onderzoek blijkt dat Tesla-, Land Rover- en BMW-rijders hun auto het liefste overdekt parkeren. Dit in tegenstelling tot Fiat rijders die vaker buiten parkeren.



De parkeerwebsite Parkos vergeleek het parkeergedrag bij vliegvelden van klanten onder 215.000 reserveringen. Zo kiezen, naast Tesla- en Land Rover-rijders, vooral de rijders van Duitse merken zoals Audi, Volkswagen en BMW relatief vaker voor binnen parkeren, wat een duurdere optie is. ‘’Hieruit is te concluderen dat deze autobezitters gaan voor meer zekerheid als het gaat om de bescherming en veiligheid van hun auto. Dit is logisch te verklaren aangezien deze auto’s over het algemeen een hogere aanschafwaarde hebben’’ aldus Astrid Hulshof, communicatie expert bij de website.



Volvo-rijders kiezen opvallend vaker voor een valet service, waarbij ze hun auto bij het vliegveld afgeven. Deze service is vooral gericht op gemak.



Naast het verschil in faciliteiten ziet de website ook verschil in het gedrag met betrekking tot het boeken van een parkeerplek. Zo boeken Duitse merk-rijders vaak op het laatste moment, tegenover rijders van Zuid-Koreaanse merken als Hyundai en Kia die veel eerder hun parkeerplek reserveren. De Japanse rijders zoals Mitsubishi, Mazda en Nissan gaan daarentegen weer relatief langer op reis in vergelijking met de andere merken. Rijders van een Mini en Smart doen hun naam eer aan en parkeren juist 30% minder lang ten opzichte van de andere merken.



Over Parkos:



Parkos is een vergelijkingswebsite voor parkeerplekken rondom vliegvelden. Op dit moment werken zij samen met 150 parkeerpartners bij 45 vliegvelden binnen Europa. Via de website is mogelijk om in diverse prijsklassen een veilige parkeerplek te reserveren. Door nauw samen te werken met parkeeraanbieders en de parkeerterreinen zelf te controleren garandeert Parkos een goede kwaliteit richting hun klanten.