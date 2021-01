Fair Care draagt bij aan transparantie in de thuiszorg

Fair Care Solutions heeft een systeem ontwikkeld dat bijdraagt aan transparantie in de thuiszorg. Fair Care, een op blockchain-technologie gebaseerde manier van registratie, geeft gemeenten de mogelijkheid om te controleren of gemeenschapsgeld bedoeld voor thuiszorg daadwerkelijk goed besteed wordt. Acht Brabantse en Zeeuwse gemeentes werken inmiddels met Fair Care en hebben daarmee inzichtelijk gekregen welke zorgaanbieders van goede wil zijn en welke niet. De oplossing ligt dus binnen handbereik.



100% transparante thuiszorg



Een veelgehoord punt van kritiek op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het gebrek aan transparantie wanneer het gaat over de zorgkosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van deze wet door de gemeenten. Tussen de lange lijst van zorgaanbieders, veelal bonafide ondernemingen, zitten frauduleuze organisaties die enkel op geld uit lijken te zijn. Onderscheid maken tussen goed- en kwaadwillende bedrijven is voor gemeenten niet eenvoudig, zo blijkt wederom uit een onderzoek van Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het RIEC Oost-Nederland dat afgelopen vrijdag verscheen.



Blockchain maakt zorgverlening transparant



Marcel Damen, directeur van Horizon Internet Technologies en medeoprichter van Fair Care Solutions, zag een oplossing voor dit probleem in blockchain-technologie. Damen vertelt: “Blockchain-technologie leent zich zeer goed voor het transparant inzichtelijk maken van handelingen in publieke processen.” Dit is het uitgangspunt geweest van Fair Care; een in de thuiszorg toepasbaar systeem dat registreert waar en wanneer een zorgmoment heeft plaatsgevonden. “Met deze laagdrempelige applicatie kan zorgfraude nog in 2021 tot het verleden behoren”, aldus Damen.



Registratie via NFC



Het systeem werkt doormiddel van een klantenpas voorzien van een NFC chip die in de woning van een thuiszorgklant geplaatst is. Een zorgverlener die bij de klant thuis komt, scant deze sticker met de Fair Care app op zijn of haar telefoon. Na het zorgmoment wordt voor het verlaten van de woning de pas nogmaals gescand. Op deze manier wordt transparant vastgelegd waar, wanneer en hoe lang een zorgmoment heeft plaatsgevonden. De klant heeft tevens de mogelijkheid om de zorgverlening via de Fair Care app te beoordelen. Zodoende kan ook de kwaliteit van het zorgmoment geregistreerd worden.

https://www.youtube.com/watch?v=edx90TJ83QI&ab_channel=marceldamen