De “hard seltzer” bereikt Nederland – bierbrouwers op hun hoede

Het Nederlandse drankmerk STËLZ lanceert als eerste een “hard seltzer”: het drankje dat in Amerika de concurrentie aangaat met bier.



“Hard... wat?!”



Traditionele dranken staan steeds meer onder druk. Vooral millennials nemen niet meer met alles genoegen: bier is te zwaar, van wijn word je slaperig en mixdrankjes zijn te zoet. Deze klachten passen in de huidige trend om gezonder en fitter te leven. Onnodige calorieën worden daarbij kritisch bekeken.



En daar was de “hard seltzer”: bruiswater, ongezoet fruitaroma en 4,5% alcohol. Het begon in Amerika waar het sinds 2019 een duizelingwekkende groei doormaakt. Inmiddels wordt de omzet van de hard seltzer-markt in de VS geschat op $1,3 miljard. De verwachting is dat deze in 2021 bijna verdrievoudigd zal zijn. Vooral de millennials ruilen de traditionele dranken in voor het frisse alternatief van bruiswater, ongezoet fruit en een kick.



Kort gezegd moet voor de bewuste consument het hele plaatje kloppen: geen suikers, geen koolhydraten, geen gluten en een natuurlijke smaak. Dat is precies wat de hard seltzer zo’n aantrekkelijk alternatief maakt. In de VS groeide het drankje in korte tijd uit tot een geduchte concurrent van bier, maar ook van andere alcoholische dranken.



Een Nederlandse twist



Met STËLZ is de hard seltzer nu ook verkrijgbaar in Nederland, van eigen bodem. Het bedrijf werd vorig jaar opgericht door een Amsterdamse advocaat (voorheen De Brauw), een jurist en een marketeer afkomstig van L'Oréal. Inmiddels is het team versterkt met een creative die eerder voor RTL MCN werkte en een internationale drankdistributeur.



Behalve het team is ook de receptuur Nederlands. In tegenstelling tot de Amerikaanse variant komt er namelijk helemaal geen suiker aan te pas. Oprichter Milan Voet (1995) legt het uit: “de Amerikanen gebruiken suiker zodat alcohol ontstaat door middel van gisting. Dat is een manier om geen zuivere alcohol te hoeven toevoegen. Qua smaak is dat niet meteen een voordeel, maar het zorgt er wel voor dat hard seltzers ook in de Amerikaanse supermarkten verkocht mogen worden. In Europa kennen we dat kunstmatige onderscheid niet. Onze Nederlandse hard seltzer smaakt daardoor beter, en bevat bovendien geen suikers of andere koolhydraten.”



Record



Een blikje STËLZ (250 ml) bevat 63 calorieën. Daarmee verslaat het zelfs champagne en prosecco, die vaak als de “bewuste drankjes” worden aangeprezen. Ten opzichte van bepaalde ciders bevat het zelfs maar één derde van de calorieën. Daarmee is het recordhouder wat betreft energiewaarde.



Milan Voet: “En het mooie is dat dit niet ten koste gaat van de smaak. Door het vleugje natuurlijke lime of framboos blijft het fris en interessant. En omdat suiker ontbreekt, is het niet plakkerig. Eigenlijk is het vreemdste dat de ontdekking van de hard seltzer zo lang heeft geduurd.”



Voor meer informatie over de hard seltzer van STËLZ zie https://www.drinkstelz.com/pers/