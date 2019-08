Arcona Property Fund bereikt definitief overeenstemming met SPDI

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft definitieve overeenstemming bereikt met Secure Property Development & Investments Ltd (SPDI) over de aankoop van het vastgoed gehouden door SPDI in Roemenië, Bulgarije en Oekraïne. De transactie, die plaatsvindt in drie fases, zal naar verwachting voor het einde van het jaar worden afgerond.



De overname van het vastgoed wordt in fases uitgevoerd. Dit omdat de financierende banken voor overdracht van de bancaire financieringen naar Arcona Property Fund akkoord moeten gaan met het wijzigen van de aandeelhouder(-structuur) van het over te nemen vastgoed. De eerste fase betreft de aankoop van een drietal grondstukken in de Oekraïne voor circa € 4,5 miljoen en de aankoop van het Bulgaarse residentiele project Boyana voor circa € 7,8 miljoen. Het project Boyana is gefinancierd met een banklening (van Alpha Bank) van circa € 3,4 miljoen.



Arcona Property Fund financiert de overname van de activa in de eerste fase met uitgifte van aandelen tegen de intrinsieke waarde (IW) van € 13,44 en warrants. De warrants kunnen na één jaar omgezet worden in aandelen Arcona Property Fund als de aandelenkoers van Arcona Property Fund binnen vijf jaar na closing een koersniveau van € 8,10 bereikt, tenzij een prospectus inzake de aandelen en/of de warrants wordt gepubliceerd. De aandelen worden toegelaten tot de notering in overeenstemming met artikel 1 sub 5 (a) van de EU Verordening 2017/1129. SPDI verstrekt ook een verkoperslening.



De verwachting is dat de overdracht van deze projecten en levering van de aandelen, warrants en verkoperslening voor de eerste fase in het derde kwartaal van 2019 zal plaatsvinden. De aandelen zullen worden geleverd aan SPDI die ze vervolgens pro rato levert aan haar aandeelhouders.