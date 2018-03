De Nationale Opera weert recensent

Protesten uit wereld van opera en klassieke muziek



Naar aanleiding van een schrijven van De Nationale Opera (DNO) aan een recensent van OperaGazet.be is de volgende verklaring ondertekend door mensen uit de wereld van opera en klassieke muziek:



De Nationale Opera dwaalt



Op 13 maart jl. ontving Opera Gazet-recensent Olivier Keegel een 4-regelig briefje van De Nationale Opera met de mededeling dat hij wegens een door hem geschreven opiniestuk in Het Parool niet langer als recensent welkom is bij DNO en dat alle gebruikelijke persfaciliteiten hem in het vervolg zullen worden ontzegd.



Ondergetekenden beoordelen dit als een beknotting van de persvrijheid en verzoeken De Nationale Opera de tegen deze recensent genomen maatregelen terug te draaien.



-Pieter van den Berg, oud-operazanger en muziekpedagoog



-Jeppe Moulijn, dirigent, componist, arrangeur



-Bas van Putten, musicoloog en schrijver



-Cor de Wit, operazanger, oud-lid Koor vd Nationale Opera



-Corinne Romijn, operazangeres



-Prof. Dr. Gerard Boter, operaliefhebber



-Valentin Jar, operazanger en zangpedagoog



-Mauricio Fernández, voormalig casting director van de ZaterdagMatinee



-Truus Blenderman, operettezangeres



-Guillaume Maijeur, hoofdredacteur Opera Gazet