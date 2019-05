Coureur Ernst Berg eert Zagato tijdens historische Mille Miglia race

Voormalig toerwagenkampioen Ernst Berg (1947) rijdt van 15 tot en met 18 mei in de speciaal voor hem ontworpen Porsche Carrera GT Zagato in de Mille Miglia, algemeen beschouwd als de mooiste autorace ter wereld. Hiermee brengt hij een eerbetoon aan de beroemde Italiaanse carrosserie-ontwerper Zagato, die dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert.



Tijdens de 1000 mijl van Brescia naar Rome en terug wordt Berg bijgestaan door de voormalig Franse formule-1-coureur Jean-Pierre Jarier (1946), die tussen 1971 en 1983 in totaal 183 Grands Prix reed.



Aan de historische race doen dit jaar 430 exceptionele auto’s uit de periode 1927-1957 mee. De Mille Miglia wordt al negentig jaar verreden over lokale wegen en door dorpen in het hart van Italië. Vroeger was de race onderdeel van de strijd om het wereldkampkampioenschap, maar daaraan kwam in 1957 een eind toen Formule 1-coureur Alfonso de Portago en zijn racepartner Edmund Nelson een uur voor de finish over de kop sloegen met hun Ferrari en omkwamen. Sinds 37 jaar wordt de race opnieuw verreden, over hetzelfde traject als weleer, maar dan met klassieke auto’s.



Alle grote automerken doen er aan mee en de klassieke bolides - afkomstig van autofabrikanten, verzamelaars en collecties van automusea over de hele wereld - worden bestuurd door oud-coureurs, Formule 1-kampioenen, jetset, beroemde acteurs en andere liefhebbers. Vaak doen er ook Nederlandse coureurs mee. De race trekt jaarlijks veel bekijks, zeker voorafgaand en tijdens de start in Brescia.



Ernst Berg is uitgenodigd door Zagato om in diens jubileumjaar mee te rijden. De carrosserie-ontwerper uit Milaan ontwikkelde sinds 1919 lichtgewicht carrosserieën voor autofabrikanten als Lancia, Fiat en Alfa Romeo, na de Tweede Wereldoorlog ook voor Maserati, Abarth, Ferrari en Aston Martin en tegenwoordig voor onder meer Toyota en BMW.



Op speciaal verzoek van Berg ontwikkelde Zagato deze eeuw een aangepaste versie van de Porsche Carrera GT V10. Hiervan werden er circa 800 gebouwd bij Porsche maar de Zagato-versie hiervan is het enige exemplaar ter wereld. Hoewel de auto’s in de Mille Miglia eigenlijk van voor 1957 moeten zijn, werd voor de Porsche van Berg een uitzondering gemaakt. ,,Wij rijden natuurlijk niet tegen die classics, anders zou het niet eerlijk zijn. Behalve die van mij doen er nog een stuk of tien door Zagato ontworpen auto’s mee aan de race,” vertelt hij.



Jonkheer Ernst Joan Herbert Berg reed in de jaren ’60 en ’70 nationale en internationale toerwagenraces. Hij werd Nederlands kampioen, won diverse Europese wedstrijden en stopte in 1980. In 2001 won hij samen met zijn zoon Rembert de 500 kilometer van Zandvoort. Sinds 1995 is hij directeur en grootaandeelhouder van de Nemaco Groep, ontwikkelaar van kantoren en gebouwen.