OneMeeting biedt als eerste intermediair “Klimaatneutraal vergaderen"

OneMeeting.com (voorheen Regardz.nl) maakt het als eerste intermediair in meetings mogelijk om overal ter wereld klimaatneutraal te vergaderen. In samenwerking met Groenbalans is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de integrale CO2-uitstoot van alle vergadertypes, arrangementen en losse (voor)overnachtingen: van een één-uurs vergadering met koffie & thee tot een all-in driedaagse vergadering met overnachting. “Vanuit de markt is er een enorme behoefte om bij het organiseren van een bijeenkomst rekening te kunnen houden met het milieu, aldus Madeloes van Rooijen-Karremans (directeur OneMeeting). Daarom hebben wij het voor al onze klanten mogelijk gemaakt om klimaatneutraal te vergaderen.”



Gold Standard CO2-compensatieproject



Op basis van dit onderzoek heeft Groenbalans de CO2-compensatie vastgesteld die middels gecertificeerde CO2-rechten wordt gerealiseerd. Deze rechten zijn gekoppeld aan een Gold Standard CO2-compensatieproject: Cook stoves in Rwanda. Voor een klein bedrag is een overnachting of bijeenkomst klimaatneutraal. Op deze wijze kan OneMeeting.com al haar klanten een klimaatneutrale bijeenkomst (internationaal) garanderen.



100% Klimaatneutraal



“Naast alle inspanningen van de individuele vergaderlocaties willen we onze klanten garanderen dat een bijeenkomst altijd en volledig klimaatneutraal is, aldus Luc van Bussel (CEO Regardz Hospitality Group). Duurzaamheid is voor ons niet alleen een kwestie van reductie en transformatie, maar ook een kwestie van restcompensatie. Tenslotte is het onmogelijk om een bedrijf of organisatie 100% CO2 vrij te exploiteren. Met het Gold Standard CO2-compensatieproject dragen we bij aan een duurzamere wereld.”



Meer informatie over klimaatneutraal vergaderen vindt u op www.klimaatneutraalvergaderen.com.